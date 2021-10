Five Nights at Freddy’s: Security Breach montre du gameplay et prévoit de sortir le 16 décembre

Cela faisait un petit moment que Five Nights at Freddy’s: Security Breach ne s’était pas remontré, mais c’était pour mieux nous surprendre durant le dernier State of Play. Le jeu d’horreur a profité du show de Sony et de l’approche d’Halloween pour nous donner quelques sueurs froides et des visions cauchemardesques avec une nouvelle vidéo de gameplay.

Une vidéo à glacer le sang

On savait que Five Nights at Freddy’s: Security Breach devait normalement sortir en toute fin d’année, et c’est visiblement bien ce qui est prévu. Le titre confirme qu’il sortira le 16 décembre prochain sur PC, PS4 et PS5, et histoire de patienter un peu, on a pu découvrir quelques bouts de gameplay dans une vidéo inédite.

Pour échapper aux différents animatroniques, ils faudra donc user de discrétion et de rapidité, et constamment être en mouvement. Heureusement, vous pourrez compter sur un mystérieux allié pour vous aider, qui vous servira de guide dans le bâtiment.

Rendez-vous le 16 décembre prochain pour découvrir tout cela, et faire des cauchemars durant toutes les nuits qui vont suivre.