Après un mois de juillet relativement moyen pour les abonnés, Sony a dévoilé une nouvelle fournée de jeux inclus dans l’abonnement Essential. On y retrouve un jeu LEGO au contenu incroyable, et un jeu indépendant que l’on vous recommande. Voici une présentation des jeux PS Plus d’août 2024.

Quels sont les jeux PlayStation Plus d’août 2024 ?

Voici la liste des jeux offerts en août sur le PlayStation Plus Essential :

Les jeux PlayStation Plus seront disponibles ce mardi 6 août 2024 dans la journée.

LEGO Star Wars : La Saga Skywalker

LEGO Star Wars : La Saga Skywalker est un jeu d’action et de plateformes qui retrace l’ensemble des neuf films de la saga cinématographique. Comme les autres jeux LEGO, le titre retrace l’histoire des trilogies en y ajoutant son ton léger et son humour omniprésent. Dans LEGO Star Wars : La Saga Skywalker, les joueurs et les joueuses pourront incarner les nombreux héros emblématiques et revivre les événements majeurs des films, mais également effectuer des missions secondaires ou encore collecter de nombreuses briques. Le jeu est également jouable en coopération. – Lire le test complet.

Five Nights at Freddy’s: Security Breach

Toujours confronté aux célèbres animatronics propres à la licence, le joueur est cette fois libre de ces déplacements et partira s’aventurer dans les locaux lugubres de Fazbear Entertainment. Développé par l’équipe de Steel Wool Studios, Five Nights at Freddy’s: Security Breach se déroule à la première personne et met en scène plusieurs personnages qui ont tous comme but de survivre dans cet environnement hostile habité par les récurrents ennemis de la licence.

ENDER LILIES: Quietus of the Knights

ENDER LILIES: Quietus of the Knights est un jeu de type action RPG à l’univers dark fantasy, développé par Live Wire et Adglobe. Partez pour le royaume de Lointerre et découvrez l’histoire de Lily et des chevaliers immortels. Alors qu’une mystérieuse pluie de morts fait rage dans le royaume, transformant tout être vivant en créatures démoniaques, vous devrez combattre pour tenter de résoudre ce mystère et mettre un terme au désespoir ayant ampli ce monde. – Lire le test complet.