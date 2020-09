Five Nights at Freddy’s: Security Breach s’annonce sur PlayStation 5

Arrivée l’an dernier sur consoles, la saga horrifique Five Nights at Freddy’s, jusque là réservée au PC s’est donc ouverte à un marché plus large. Encore mieux, l’opus VR intitulé Help Wanted avait amené l’horreur au plus près de nos rétines, toujours en 2019. Et l’histoire des terrifiants animatroniques continue puisque la venue de l’épisode Security Breach sur PlayStation 5 a été annoncée.

La pizzeria de Freddy Fazbear n’attend plus que vous !

Steel Wool Studios et ScottGames remettent donc le couvert avec ce tout nouvel épisode qui compte bien exploiter la possibilités de la PlayStation 5 pour une expérience des plus menaçantes.

« Reprenant l’esprit indé de ses prédécesseurs en ajoutant à la recette une bonne dose de modernité », Five Nights at Freddy’s: Security Breach profitera de la technologie SSD, du raytracing pour des rendus de lumière et de reflets réalistes et, surtout, de l’audio 3D afin de bien flipper comme il se doit. Notons également que le titre arrivera également sur PlayStation 4 et fait l’objet d’une exclusivité console du côté de Sony.

Enfin, en attendant d’avoir la date de sortie de cette suite qui pour l’instant reste inconnue, retrouvez toutes les informations relatives à la PlayStation 5, ainsi que les différents moyens de précommande de la future console de Sony, afin d’être prêt à temps pour se plonger dans l’horreur des locaux de Fazbear Entertainment.