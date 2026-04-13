Splatoon Raiders et le prochain Fire Emblem apparaissent chez l’organisme PEGI, bientôt des annonces ?

Les deux jeux bientôt au cœur d’un Nintendo Direct ?

Les deux listings qui nous intéressent aujourd’hui sont ceux de Splatoon Raiders et de Fire Emblem: Fortune’s Weave, puisque les deux jeux viennent d’être enregistrés chez l’organisme européen PEGI (ce qui a été repéré par My Nintendo News), respectivement avec un PEGI 7 et un PEGI 12. Deux jeux dont on sait encore peu de choses.

Splatoon Raiders est apparu avec un simple teaser et très peu d’informations à son sujet il y a de cela de nombreux mois, tandis que le prochain Fire Emblem a été présenté brièvement lors du dernier « vrai » Nintendo Direct. On s’attend donc logiquement à ce que les deux jeux soient au programme de la prochaine émission de Nintendo, et leur apparition sur le site PEGI va dans ce sens. Généralement, lorsqu’un jeu apparait de la sorte chez un organisme de classification, c’est le signe qu’une apparition se prépare. On croise donc maintenant les doigts pour vite réentendre parler de ces deux-là.