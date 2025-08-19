Pour le public japonais, Final Fantasy X est le RPG le plus triste jamais sorti

Sortez les mouchoirs

Le magazine en ligne Denfaminicogamer est allé réaliser un sondage (relayé et traduit par Automaton) auprès de la population japonaise (environ 4700 votants) afin de savoir quels étaient les RPG les plus tristes jamais conçus. Naturellement, on retrouve avant tout des jeux très grand public et très populaires, mais il va sans dire que certains jeux n’ont pas volé leur place.

En première position, c’est donc Final Fantasy X qui a le plus fait pleurer à chaudes larmes le public japonais interrogé. Il est suivi par un autre Final Fantasy, mais cette fois-ci, c’est un spin-off : Crisis Core. Personne n’est sorti indemne après la fin de cet épisode, qui raconte l’histoire de Zack Fair quelques années avant le début de Final Fantasy VII. Et enfin, le podium est complété par Persona 3, qui pèse aussi sur le kokoro.

Voici le reste du top 10 des RPG les plus larmoyants selon le public japonais :

Final Fantasy X Crisis Core: Final Fantasy VII Persona 3 Okami Mother 3 Tales of the Abyss Dragon Quest XI Final Fantasy IX Suikoden II Final Fantasy XV

On notera que les deux premiers de la liste partagent un point commun, à savoir d’être écrits par Kazushige Nojima. Il n’a d’ailleurs pas manqué de réagir à ce sondage en évoquant aussi son travail sur Final Fantasy VII (24ème) et Kingdom Hearts II (33ème), sans parler de sa participation sur Final Fantasy XV :

« Oh… Je suis ravi. J’ai travaillé sur les scénarios des jeux classés 1er, 2e, 24e et 33e. J’ai aussi été impliqué dans le jeu classé 10e. Il n’y a rien de plus réjouissant que de savoir que mon travail passé reste gravé dans le cœur de ceux qui y ont joué, même après toutes ces années. »

Pas sûr que tout le monde lui pardonne certaines scènes déchirantes qui nous hantent encore, mais bravo à lui.