Final Fantasy VII : Square Enix va sortir des NFT sur le jeu en compagnie de cartes à collectionner

Quelle meilleure façon que de fêter le 25e anniversaire de Final Fantasy VII qu’avec des NFT ? Sans doute dix mille autres, mais Square Enix s’entête et campe sur sa position concernant ce marché très impopulaire. Même si l’éditeur souhaite expérimenter dans le domaine sur des licences inédites, à l’image du projet Symbiogenesis, les marques les plus populaires de son catalogue vont forcément servir de base pour créer des tas de NFT à vendre. Et cela commencer avec Final Fantasy VII, avec des NFT vendus d’une drôle de façon.

Le NFT gacha de Square Enix, encore un coup de la Shinra ça

Square Enix lance le Final Fantasy VII Anniversary Art Museum: Digital Card Plus, une collection de 207 images à collecter façon NFT, disponible au Japon. Pour obtenir ces images, il faut d’abord passer par l’achat d’un booster de cartes à collectionner, qui sont elles bien physiques, sachant que chaque paquet contient un code pour obtenir un NFT si l’utilisateur possède un compte Enjin.

L’éditeur précise qu’il sera bien possible d’obtenir tous les NFT de cette collection, mais pour le moment, ces images ne pourront pas être transférées d’un compte à un autre, et ne peuvent donc pas être vendues. Pour l’instant, car Square Enix précise que cette pratique pourrait être possible dans le futur. Et évidemment, si le service venait à disparaitre, vos précieux NFT s’évaporeront dans la foulée. Mais bon, vous pourrez toujours retrouver ces images gratuitement sur Google Images n’est-ce-pas ?

Vivement que l’on entende à nouveau parler de Final Fantasy VII Rebirth plutôt que de ce genre de produits, qui a de grandes chances de ne pas s’exporter en dehors du Japon.