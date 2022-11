Square Enix : Symbiogenesis n’est pas un nouveau Parasite Eve, mais une marque pour… des NFT

On aurait du s’y attendre. Notre garde était baissée face à l’espoir de voir la série Parasite Eve, alors que l’on savait très bien que les noms de code survenus de nulle part chez Square Enix sont souvent liés à des projets plus mineurs. Mais on ne s’attendait pas pour autant à ce que la marque Symbiogenesis soit en réalité le porte-étendard de toute la future stratégie de Square Enix concernant les NFT et la blockchain.

On va arrêter d’espérer des choses hein

Même avec plusieurs entreprises liées au jeu vidéo qui se sont complétement pris les pieds dans le tapis en voulant investir dans ce domaine si particulier, Square Enix n’a pas reculé. Depuis les premières déclarations de son président en début d’année, l’éditeur japonais a toujours affirmé son envie de se lancer dans le marché des NFT, et ce peu importe les retours de sa communauté sur les réseaux sociaux.

C’est aujourd’hui un peu plus concret avec Symbiogenesis. Et non, malgré ce que l’on aurait pu penser, ce nom n’a strictement rien à voir la licence Parasite Eve, qui repose toujours dans le cimetière des licences oubliées de Square Enix. Symbiogenesis représente en réalité un « projet d’art collectif NFT », qui a pour but d’être lancé d’ici le printemps 2023.

On découvre ici un premier logo pour cette marque, avant d’en savoir plus dans les prochains mois (en a-t-on vraiment envie ?). La machine est donc bien lancée pour l’éditeur, qu’on apprécie l’idée ou non.