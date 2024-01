Final Fantasy VII Rebirth aura droit à son State of Play dédié le 6 février

Même si sa présence n’avait pas été officialisée en amont, on pensait avec certitude que Final Fantasy VII Rebirth figurerait au programme du dernier State of Play. Après tout, il s’agit de l’une des plus grosses cartouches de la PS5 en ce début d’année, et le titre original fêtait justement ses 27 ans le 31 janvier. Tout semblait indiquer que Cloud allait pointer sa frimousse, mais Sony et Square Enix ont préféré voir un peu plus grand en accordant au jeu son propre événement.