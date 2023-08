Final Fantasy, Assassin’s Creed et Fallout vont avoir droit à leurs cartes Magic

Avis aux collectionneurs

La première licence a avoir droit à son partenariat sera Fallout, dont les cartes arriveront d’ici le premier trimestre de l’année 2024. Cela sera suivi au troisième trimestre par un crossover avec la licence Assassin’s Creed, ce qui devrait attirer encore plus de monde étant donné la popularité de la saga d’Ubisoft.

Mais l’annonce qui aura le plus fait parler d’elle ces derniers jours, c’est celle concernant l’arrivée de cartes Magic centrées sur l’univers de Final Fantasy. Une extension qui devrait être massive et immédiatement collector pour les amoureux de la série de Square Enix, puisque tous les épisodes principaux seront représentés, du premier opus à Final Fantasy XVI. Certes, il existe déjà un jeu de cartes Final Fantasy que les fans doivent déjà avoir dans leur collection, mais ce crossover avec Magic devrait toucher un public encore plus large.

Malheureusement, il faudra attendre 2025 pour en voir la couleur. Ce qui vous laisse le temps d’économiser si cette extension vous intéresse, que vous soyez joueur ou joueuse de Magic ou non.

2024 REVEALED: Here's a look at the revealed timeline! pic.twitter.com/37M4pMw5mM — Magic: The Gathering (@wizards_magic) August 5, 2023