Final Fantasy VII Remake Intergrade : Notre avis sur la version PC

Longtemps resté une exclusivité PlayStation, Final Fantasy VII Remake débarque enfin sur PC dans sa version Intergrade. Comme pour les versions PC des différentes compilations et jeux Kingdom Hearts, le titre est uniquement disponible sur l’Epic Games Store. Même si l’on sait déjà que le titre est un JRPG de haute volée, voyons si ce portage PC tient ses promesses.

Conditions de test : Nous avons tester le titre avec la configuration suivante : AMD Ryzen 5 2600, MSI Radeon RX 6800 XT, et 16 Go de RAM DDR4 3000 MHz.

Un JRPG à ne pas manquer

Avant de voir ce que cette version PC propose, rappelons que Final Fantasy VII Remake remet au goût du jour l’un des JRPG les plus cultes du jeu vidéo, à savoir le Final Fantasy VII de Squaresoft sorti sur PS1 en 1997. Même si le titre ne couvre qu’une première partie de l’œuvre originale, le travail de refonte n’en est pas moins impeccable et justifie ce choix. L’histoire respecte la ligne directrice de son ancêtre, mais est plus étoffée et développe bien plus les différents personnages.

Avec ses graphismes somptueux et sa bande-son qui va bien plus loin qu’une simple réorchestration sublime de l’ensemble, il parvient en outre à nous immerger pleinement dans son univers steampunk. Le gameplay très dynamique est également une modernisation réussie qui n’oublie pas de garder une certaine profondeur et un système de matérias irremplaçable pour cet opus Final Fantasy.

Au niveau des défauts, les néophytes de la licence pourront effectivement le trouver trop linéaire avec ses nombreux couloirs, mais il faut préciser que le remake reste fidèle au matériau de base et offre bien plus de liberté qu’auparavant.

N’oublions pas enfin le DLC inclus avec cette version Intergrade et qui nous embarque dans une sympathique aventure en compagnie de Yuffie. De quoi prolonger l’expérience en attendant la deuxième partie de Final Fantasy VII Remake. Vous l’avez compris, on pourrait venter ses louages durant des lignes mais n’hésitez pas à consulter notre test de Final Fantasy VII Remake sur PS4 et de la version Intergrade sur PS5 pour plus d’informations et de détails sur les forces et les faiblesses.

Les configurations requises

Configuration minimale :

Système d’exploitation : Windows 10 64 bits

Windows 10 64 bits Processeur : Intel Core i5-3330 ou AMD FX-8350

Intel Core i5-3330 ou AMD FX-8350 Mémoire : 8 Go de RAM

8 Go de RAM Carte graphique : NVIDIA GeForce GTX 780 ou AMD Radeon RX 480

NVIDIA GeForce GTX 780 ou AMD Radeon RX 480 Version DirectX : DirectX 12

DirectX 12 Stockage : 100 Go d’espace disponible

Configuration recommandée :

Système d’exploitation : Windows 10 64 bits

Windows 10 64 bits Processeur : Intel Core i7-3770 ou AMD Ryzen 3 3100

Intel Core i7-3770 ou AMD Ryzen 3 3100 Mémoire : 12 Go de RAM

12 Go de RAM Carte graphique : NVIDIA GeForce GTX 1080 ou AMD Radeon RX 5700

NVIDIA GeForce GTX 1080 ou AMD Radeon RX 5700 Version DirectX : DirectX 12

DirectX 12 Stockage : 100 Go d’espace disponible

Une version PC propre mais avec peu d’options

Soyons clairs d’emblée, la version PC de Final Fantasy VII Remake Intergrade ne souffre d’aucun point noir en matière d’optimisation. Il profitait déjà d’un aspect visuel très léché sur PS4 et PS5, et ce portage nous offre un rendu tout aussi excellent avec très peu de temps de chargement (sans même l’avoir installé sur un SSD de notre côté). Il nous permet de profiter du titre jusqu’en 4K et d’opter pour un framerate de 30, 60, 90 et 120 FPS. En revanche, il est indéniable que les options graphiques restent très sommaires avec uniquement un rendu « Haut » et « Bas » pour les textures et les ombres.

Pour le reste, il ne s’agit que de réglages pour le HDR. Visiblement, il semble que Square Enix s’est essentiellement concentré sur le fait d’offrir un portage sans fioriture et qui tourne bien sur une large gamme de configurations. C’est évidemment le plus important, mais on aurait aimé un travail plus complet. Pour preuve, nous avons encore une interface de la manette PlayStation pour certaines interactions (comme ouvrir les coffres). En parlant de PlayStation, on précise d’ailleurs que la manette PS5 DualSense est prise en charge sur cette version PC ce qui lui donne un autre argument positif en sa faveur.

Le point qui pourra sans doute en freiner certains, c’est évidemment son prix élevé situé à 79.99€ pour un titre initialement sorti en 2020 pour sa version de base. Evidemment, la grande qualité du jeu n’est plus à prouver, mais étant donné le service minimum accordé au portage, la question du prix se pose. Epic Games profite bien sûr de son exclusivité tout comme pour Kingdom Hearts.

On précise tout de même qu’il propose tout le contenu sorti jusqu’à présent sur consoles PlayStation :

Arme : Shuricac (pour Yuffie)

Protection : Bracelet Midgar

Protection : Bracelet Shinra

Protection : Bracelet Don Cornéo

Accessoire : Ceinture de superstar

Accessoire : Cristal de mako

Accessoire : Boucles d’oreilles séraphiques

Matéria d’invocation : Carbuncle

Matéria d’invocation : Poussin chocobo

Matéria d’invocation : Pampa

En conclusion

Difficile de ne pas recommander un JRPG de ce calibre qui sort pour la première fois sur PC. Final Fantasy VII Remake Intergrade est un très grand jeu et cette version PC ne souffre d’aucune grosse lacune venant l’entacher. En revanche, on ne peut s’empêcher de tiquer sur le prix trop élevé, surtout au vu du service minimum apporté en matière d’options graphiques. Sachant tout ce qu’il peut offrir ou non, la décision se fera en fonction des envies et des budgets.