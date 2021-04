Kingdom Hearts : notre avis sur les versions PC

Un peu plus d’un an après leur arrivée sur Xbox, la quasi-intégralité des jeux Kingdom Hearts débarque sur PC en exclusivité sur l’Epic Games Store. Cela représente deux compilations de remasters HD ainsi que les deux derniers titres, à savoir Kingdom Hearts III et Melody of Memory, soit une facture de près de 230 euros pour ceux qui veulent la collection complète. Voyons si la qualité des portages mérite cette somme.

Attention, il s’agit d’un avis sur les portages et non les jeux eux-mêmes, nous avons donc mis en liens les critiques d’époque si vous êtes curieuses ou curieux.

Conditions de test : Les essais et les captures ont été réalisés dans une résolution 1440p, sur une machine équipée d’une carte graphique GTX 1070, 16 Go de Ram et un processeur i7-6700K.

Kingdom Hearts : The story so far

La série Kingdom Hearts est connue pour son histoire compliquée, nous n’allons donc pas nous risquer à un résumé exhaustif dans un article qui se veut bref. Si cela vous intéresse, nous avions fait une vidéo de présentation de la série à l’occasion de la sortie de KHIII. Pour être ultra expéditif, dans un monde où se côtoient personnages de Disney et de Final Fantasy, un enfant prénommé Sora doit se servir de la Keyblade pour vaincre les Sans-Cœurs.

Kingdom Hearts HD 1.5+2.5 Remix contient les versions HD de Kingdom Hearts Final Mix, Re: Chain of Memories, Kingdom Hearts II Final Mix et Birth By Sleep Final Mix, ainsi que des films servant à couvrir les épisodes 358/2 Days et Re:Coded. Autant dire qu’il s’agit de la partie la plus indispensable pour ceux qui découvrent la série.

De son côté, Kingdom Hearts HD 2.8 Final Chapter Prologue contient Dream Drop Distance HD, le chapitre Kingdom Hearts 0.2 Birth by Sleep – A fragmentary passage et un film KH χ Back Cover pour couvrir le jeu sur navigateur et mobile KH χ. C’est peut-être l’achat le plus facultatif s’il faut faire un choix.

Kingdom Hearts III est vendu à l’unité et bonne nouvelle, le mode critique et le DLC ReMind sont inclus, ce qui veut dire que certains défauts du jeu de base sont corrigés. L’autre titre solo est Melody of Memory, le jeu de rythme qui permet de prolonger l’histoire en plus de se faire plaisir avec l’excellent bande-son de Yoko Shimomura. Ainsi, il ne manque à l’appel que Dark Road qui reste une exclusivité mobile pour l’instant et l’expérience VR.

La keyblade reste affûtée sur PC

Basé sur les versions Xbox One et leurs améliorations, le portage des compilations est parfait, ce qui n’est pas étonnant vu l’ancienneté de ces remasters qui paient l’âge des jeux d’origine. Même avec une petite configuration, il est très simple de faire tourner les jeux en 1080p – 60 FPS. Et les options permettent même d’aller à 120 FPS ou au delà si votre matériel le permet. Mais les cinématiques détonneront en restant à 30 images par seconde.

Les jeux reconnaissent les manettes Xbox et PlayStation mais il faut reconnaitre que le combo clavier-souris fait le travail à condition de faire quelques changements de touches pour éviter quelques choix saugrenus. De notre côté, aucun souci à signaler en dehors de la fermeture systématique du jeu en cas de alt-tab lors de notre première session, mais plusieurs personnes se plaignent de bugs si l’on passe au dessus des 60 FPS.

Pour les ajouts à signaler, ce sont plus Kingdom Hearts III et Melody of Memory qui retiennent notre attention avec la présence des voix japonaises contrairement aux équivalents consoles, pour celles et ceux que cela intéresse. Moins récent, c’est pourtant KH III qui a le droit à de nombreux paramètres visuels pour atteindre une qualité d’image supérieure, encore une fois si votre machine suit.

Terminons avec un bénéfice non-officiel, mais que vous voyez peut-être passer régulièrement sur les réseaux sociaux depuis quelques semaines : les mods. La scène semble particulièrement motivée pour proposer du contenu, que ce soit pour améliorer l’expérience Et ceux qui regrettent toujours l’absence des voix françaises d’époque dans les compilations verront peut-être leurs rêves devenir réalité un jour.

La saga Kingdom Hearts conserve toute sa superbe sur PC, enfin sauf si vous installez des mods étranges. On regrette le tarif élevé, surtout si on compare avec PlayStation avec sa compilation All-in-One ou Xbox qui propose pratiquement tout dans le Game Pass. Mais rien ne vous oblige à acheter tout, tout de suite. On note au passage que KH 1.5 + 2.5 ReMIX est vendu moins cher parce qu’un bon dealer sait vous rendre accro avec la première dose.