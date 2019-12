Clap de fin pour PlanetSide Arena qui fermera ses serveurs le 10 janvier

L’annonce est faite rapidement, mais elle n’étonnera personne : l’aventure PlanetSide Arena va s’arrêter dans quelques jours, quatre mois seulement après son lancement. L’équipe de Daybreak vient de l’annoncer sur son blog officiel, et il ne sera plus possible d’accéder aux serveurs le 10 janvier 2020.

L’aventure a été courte

Lancé en accès anticipé en septembre dernier après plusieurs reports, PlanetSide Arena n’a pas eu le succès escompté. Il faut dire que sa sortie ne s’est pas très bien passée : pas ou peu de communication autour de son arrivée sur Steam, de nombreux problèmes techniques et des mécaniques qui n’ont pas convaincu les joueurs. Et le résultat est là : c’est terminé pour le titre.

Le studio explique que le jeu multijoueur ne passera pas son premier hiver et les serveurs seront fermés dans deux semaines : « Alors que notre équipe partait avec un objectif ambitieux d’un jeu qui alliait combat à grande échelle et la camaraderie de PlanetSide […], il est devenu clair que le nombre de joueurs rend impossible le maintien de l’expérience de jeu que l’on avait envisagée ».

Les joueurs qui ont dépensé pendant l’accès anticipé auront tout de même droit à un remboursement complet « après la fermeture » des serveurs (on ne sait pas si cela sera juste après ou à une date inconnu) et le jeu ne sera plus accessible dès le 10 janvier à 17 heures. Triste nouvelle donc et cela fait probablement suite à la restructuration lancée en octobre dernier.