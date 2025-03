Le RPG GreedFall 2 reçoit aujourd’hui un nouveau patch majeur avec une nouvelle région à explorer

Prince of Persia: The Lost Crown débarque sur iOS et Android après son triomphe aux Pégases 2025

Prince of Persia: The Lost Crown débarque sur iOS et Android après son triomphe aux Pégases 2025

Story of Seasons: Grand Bazaar est annoncé sur Switch et PC avec une sortie prévue pour cet été

Story of Seasons: Grand Bazaar est annoncé sur Switch et PC avec une sortie prévue pour cet été