GreedFall 2: The Dying World atteint la fin de son early access en annonçant sa sortie définitive pour le 12 mars

Le grand saut pour Spiders

Les productions Spiders ont longtemps souffert d’inégalité, malgré systématiquement des bonnes idées derrière. Un tournant favorable s’est tout de même dessiné au moment de sortir GreedFall, un très bon RPG fantastique nous invitant à explorer l’île de Teer Fradee au 17ᵉ siècle.

Un succès marqué par la vente de plus d’un million d’exemplaires en moins d’un an, et qui a motivé tout naturellement une suite. Appelé GreedFall 2: The Dying World, ce deuxième opus a toutefois souhaité passer par l’early access, afin d’avancer plus prudemment. Aujourd’hui, et en vidéo, Spiders nous annonce que la sortie est pour bientôt.

Le trailer se charge d’aborder tout ce qu’il faut savoir, et nous avons eu plusieurs fois l’occasion de vous livrer nos impressions, alors nous ne nous lancerons pas dans une répétition bête et méchante. Reste les événements intervenus autour du jeu qu’il est important de ressortir en guise de recontextualisation.

On fait référence à un appel à la grève il y a un an et demi avec comme conséquence des négociations abouties, mais aussi le départ de Jehanne Rousseau, avant que le studio ne connaisse des licenciements. Car, oui, il s’agit peut-être du titre de la dernière chance pour Spiders.

Pour revenir au jeu, rappelons simplement que ce nouvel épisode se déroulera trois avant les événements du premier GreedFall, en nous laissant découvrir « l’autre côté » de l’histoire puisque l’on joue un natif de Teer Fradee. On nous réserve notamment un gameplay plus tactique et une histoire encore une fois profonde avec une importance clairement donnée aux choix que l’on effectuera.

De quoi livrer une version 1.0 satisfaisante ? Réponse le 12 mars sur PC (via Steam), PS5 et Xbox Series, date de sortie de GreedFall 2: The Dying World.