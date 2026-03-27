Nacon cherche à vendre le studio Spiders (Greedfall, Steelrising) après des difficultés internes

Des projets compliqués ces dernières années

Rapporté plus tôt par le média Origami (via Gauthier Andres alias Gautoz), les salariés de Spiders ont été informés qu’un appel d’offres pour la revente du studio était imminent. Peu de temps après, une annonce a été publiée via les administrateurs judiciaires, en précisant que les entreprises intéressées ont jusqu’au 14 avril 2026 pour se manifester.

INFO Origami – L'éditeur français Nacon cherche à vendre Spiders, studio parisien racheté en 2019.Hier, quelques jours après les multiples demandes de mise en redressement judiciaire au sein du groupe, la maison-mère a prévenu les salarié·es de Spiders qu'un appel d'offre était imminent. — Gauthier 'Gautoz' Andres (@gautoz.cool) 2026-03-27T11:56:34.153Z

Cette mise en vente intervient dans un climat tendu pour Nacon, marqué par des difficultés financières et des procédures de redressement judiciaire touchant certaines entités du groupe, dont Nacon Tech (qui chercherait lui aussi un repreneur). Dans ce contexte, la cession de Spiders sonne donc comme une décision visant à alléger la structure et recentrer les activités.

Fondé à Paris, Spiders s’est fait connaître avec des RPG AA ambitieux, notamment grâce à Greedfall en collaboration avec Focus Entertainment. À l’époque de son rachat, Spiders semblait promis à un bel avenir en enchaînant les projets d’envergure avec Steelrising et Greedfall 2 récemment. Depuis son acquisition, la situation semble s’être compliquée. Toujours selon Origami, le développement de Greedfall 2 aurait rencontré plusieurs difficultés, tandis qu’un autre projet sous licence, connu sous le nom de code “Dark” aurait été annulé en 2025.

Le studio travaillerait toutefois sur une nouvelle préproduction, potentiellement utilisée pour séduire de futurs acquéreurs. La question reste donc de savoir quel acteur pourrait reprendre un studio spécialisé dans les RPG AA en 2026 ? Entre les difficultés de l’industrie depuis quelques années et un secteur AA coincé entre deux mondes (les AAA et les jeux indés), on ne peut pas dire que ce soit gagné d’avance, même si le studio a prouvé son talent avec les jeux précédemment cités. On espère ainsi que Spiders pourra reprendre des couleurs sous une autre bannière.