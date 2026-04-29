Faveur pour une faveur Diablo 4 : où trouver un kolalodon, un omblelin et un ventre argenté pour Shi Yugong ?

Maintenant que vous connaissez les rudiments de la pêche dans Diablo 4 Lord of Hatred, il est maintenant temps de vous attaquer aux missions secondaires qui lui sont liées. Bien que certaines ne demandent que peu d’efforts, certaines comme « Faveur pour une faveur » peuvent poser questionnement. Alors pour vous aider, nous vous délivrons ci-dessous l’emplacement de tous les poissons recherchés par Shi Yugong.

Où trouver un kolalodon dans Diablo 4 ?

La première étape de la quête “Faveur pour une faveur” de Diablo 4 Lord of Hatred vous demande de trouver un kolalodon.

Sachez que ce poisson est relativement simple à trouver dans la mesure où il vous suffira de vous rendre auprès des premiers bassins de la région de Philios, donc celle à l’ouest de la capitale Temis, pour pêcher ce poisson d’eau douce.

Il vous faudra peut-être quelques essais pour enfin tomber sur le poisson, mais pour avoir pêché à de nombreuses reprises dans ce coin de pêche, on peut vous garantir que le kolalodon tombe assurément.

Où trouver un omblelin dans Diablo 4 ?

L’omblelin est un poisson très commun que vous pourrez trouver n’importe où à Sanctuaire. Il vous suffira de trouver un coin de pêche disponible, puis de lancer votre ligne pour être en mesure d’obtenir le poisson tant convoité.

Il est quand même bon à savoir que ce poisson n’aborde pas les eaux salées, ainsi concentrez vos efforts dans les bassins d’eau douce.

Où trouver un ventre-argenté dans Diablo 4 ?

Par chance, ce poisson est aussi simple à trouver que l’omblelin dans la mesure où il apparaît dans toutes les régions de Sanctuaire. Par ailleurs, et à l’instar du précédent poisson, le ventre-argenté est un poisson d’eau douce. De ce fait, prenez bien soin de pêcher dans les bassins qui proposent ce type d’eau.

Comment accomplir la quête Une faveur pour une faveur dans Diablo 4 ?

Vous remarquerez très vite que le simple fait de pêcher ne suffit pas pour progresser dans cette quête secondaire de Diablo 4 Lord of Hatred. En réalité, vous devez faire une action bien précise qui n’est pas spécifiée lorsque l’on nous apprend à pêcher dans Diablo 4.

Pour être en mesure de progresser dans la quête, vous devez ajouter à votre collection les poissons pêchés. Ainsi, depuis l’onglet des élixirs et encens de votre fiche personnage, effectuez un clic-droit pour voir apparaître la mention : ajouter à la collection.

De cette façon, vous pourrez compléter de hauts faits, mais surtout progresser dans la quête “Une faveur pour une faveur” dans Diablo 4 Lord of Hatred.