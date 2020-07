Fate/EXTRA Record : Un remake de l’épisode PSP annoncé, les premières infos

Série connue depuis le début des années 2000 avec la sortie de Fate/Stay Night, un visuel novel qui a cartonné pour son genre, la licence de Type-Moon va faire son retour avec un nouveau jeu vidéo. Ou plutôt, va relancer un ancien épisode : le studio vient d’annoncer Fate/EXTRA Record, un remake de Fate/EXTRA sorti au début des années 2010 sur PSP.

Une première bande-annonce publiée

Pour l’instant, nous ne sommes qu’au stade de l’annonce mais l’on connait déjà quelques informations. Fate/EXTRA Record sera donc un remake du RPG sorti en 2010 au Japon (et 2012 en Europe) sur la console portable de Sony. Il est développé sous Unreal Engine et proposera un gap graphique assez marqué, comme le présente cette première bande-annonce qui nous permet d’apprécier les graphismes de cette refonte.

10 ans plus tard, le tout premier RPG de la série fait donc son retour. L’équipe d’origine est présente. Kinoko Nasu reste à l’écriture, tout comme Takashi Takeuchi qui supervise toujours la conception des personnages. Kazuya Niino et Arco Wada sont toujours producteur et artiste sur le projet. De plus amples informations seront livrées lors d’un livestream sur l’anniversaire de Fate/Extra ce 22 juillet à 13 heures.

Pour l’instant, pas de date, pas de console. Cependant, on sait qu’il arrivera sur les « plateformes de génération actuelle ». Fate/Extella: The Umbral Star et Fate/Extella Link étant sortis sur PC, PS4 et Nintendo Switch, on peut aisément parier pour une disponibilité sur ces mêmes supports.