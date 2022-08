Fate/EXTRA Record : Le remake fait son retour avec une nouvelle bande-annonce

On aurait pu l’oublier étant donné son absence de nouvelle depuis longtemps, Fate/EXTRA Record a cependant profité de l’exposition tokyoïte Wadarco consacré à l’illustrateur de la série, Arco Wada, pour dévoiler de nouvelles images. Le RPG s’offre ainsi une bande-annonce sans trop d’informations mais qui permet tout de même de rassurer les fans quant à l’avancée du projet.

Le développement avance

Il y a deux ans, le studio Type-Moon nous annonçait Fate/EXTRA Record, un remake du RPG sorti à l’époque de la PSP en 2010. Avec un matériau de base déjà existant, on aurait pu croire que le projet allait avancer plus vite, mais cela fait déjà un moment que le titre ne s’était pas montré. Les développeurs veulent ainsi nous faire comprendre que le développement avance à son rythme mais sans trop se mouiller en évitant d’annoncer une période de sortie.

Cette nouvelle vidéo permet d’apercevoir le travail réalisé sur ce remake qui tourne sous l’Unreal Engine. Douze ans plus tard, il est donc logique de voir une avancée graphique assez marquée. Au développement, on y retrouve d’ailleurs l’équipe d’origine, avec Kinoko Nasu à l’écriture, Takashi Takeuchi à la conception des personnages, Kazuya Niino à la production et Arco Wada revient bien sûr pour la partie artistique.

Si tout se passe bien, Fate/EXTRA Record est attendu sur consoles. Pas encore de date de sortie ni de plateformes confirmées mais ces nouvelles séquences peuvent nous laisser espérer de nouvelles informations prochainement.