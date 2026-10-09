Fatal Fury: City of the Wolves enchaîne les crossovers, le prochain sera consacré à Tekken 8

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Fatal Fury: City of the Wolves // Source : SNK

Reina viendra visiblement électrifier la compétition

Commençons d’abord par le DLC Tokyo Revengers pour Fatal Fury: City of the Wolves, qui aura la particularité de nous proposer deux personnages d’un seul coup dès le 22 octobre prochain, date à laquelle le jeu sortira aussi sur Switch 2. Mikey et Draken nous montrent ici ce qu’ils savent faire dans deux démonstrations de gameplay avant leur arrivée, et on apprend que les deux personnages partageront un épisode de South Town plutôt que d’être séparés.

Les deux jeunes hommes seront disponibles dans le Season Pass en cours, qui nous donnera accès dès le mois prochain à Laocorn. Après lui, c’est un personnage mystère qui est prévu pour le mois de décembre, mais on sait déjà plus ou moins que cela va être.

Dans un teaser partagé par SNK, on apprend qu’un crossover avec Tekken 8 se prépare, et tout laisse à croire que le personnage concerné ici sera Reina. D’une part, car il s’agit spécifiquement de Tekken 8, épisode où Reina a fait ses grands débuts, et d’autre part car on distingue sa silhouette dans l’ombre. Une vidéo un peu plus révélatrice devrait sans doute être publiée d’ici peu de temps.

Fatal Fury: City of the Wolves est disponible sur PC, PS4, PS5 et Xbox Series, avec une version Switch 2 qui sortira dans quelques jours.

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