Fast & Furious: Arcade Edition passe la seconde sur consoles
Publié le :
Rédigé par Jordan
Double dose de GameMill Entertainment aujourd’hui. Et avec deux licences très opposées, puisque si le premier jeu annoncé nous demandera de jouer aux détectives avec ce bon Snoopy, l’éditeur change complétement de registre avec un jeu Fast & Furious. En plus de partager un même éditeur, ces deux jeux sont conçus par le même studio, Cradle Games, même si ce Fast & Furious: Arcade Edition est un portage du jeu initial de Raw Thrills.
Sur les traces de Cruis’n Blast
Voir un studio développer deux jeux en même temps en visant des sorties séparées par uniquement deux petites semaines à de quoi mettre tous les feux au rouge. Mais Fast & Furious: Arcade Edition a pour lui de n’être qu’un simple portage facile d’un jeu d’arcade, qui ne bénéficiera pas de trop d’améliorations par rapport à la version originale (ce qui se voit à l’image).
C’est du moins ce que l’on devine avec la première bande-annonce du jeu, qui laisse entrevoir un résultat technique qui a un peu de retard, au mieux. Après tout, ce qui compte le plus, c’est
la famille que ce soit fun, et à ce titre, Fast & Furious: Arcade Edition pourrait être bien plus réussi que le dernier jeu issu de la licence. Développé à l’origine par Raw Thrills, qui avait su séduire le public avec un titre similaire, Cruis’n Blast. Les courses pourront être vécues à deux avec un mode écran partagé,
Ce portage est maintenant prévu pour le 24 octobre prochain, avec une sortie qui est pour l’instant limitée à la PS5, aux Xbox Series et à la Switch, sans mention de la version PC, ce qui semble étrange.
