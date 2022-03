Fast & Furious Crossroads sera retiré de la vente le 29 avril sur PC et consoles

Disponible depuis le 7 août 2020 sur PC, PlayStation 4 et Xbox One, Fast & Furious Crossroads, le jeu de course orienté action développé par Slighty Mad Studios (Project Cars) et édité par Bandai Namco prenant place dans l’univers de la célèbre franchise cinématographique Fast & Furious, se prépare à tirer sa révérence. D’après un message publié sur son site officiel et ses réseaux sociaux, il sera retiré de la vente à compter du 29 avril prochain 4h du matin en France.

