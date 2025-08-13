Snoopy mène l’enquête dans Snoopy & The Great Mystery Club, prévu sur consoles et PC
Publié le :
Pas de commentaire
Rédigé par Jordan
Voir le nom de GameMill Entertainment s’afficher à l’écran est rarement rassurant tant l’éditeur s’est spécialisé dans les jeux à licence oubliables, pour ne pas dire médiocres. Il continue aujourd’hui d’agrandir son catalogue avec un titre que l’on espère être dans la moyenne haute des autres jeux de l’éditeur, et qui s’attaque cette fois-ci à l’un des chiens les plus célèbres de la bande dessinée, Snoopy.
Un enquêteur qui a du flair
Et c’est Cradle Games qui est en charge de ce Snoopy & The Great Mystery Club, après avoir sorti l’année dernière Teenage Mutant Ninja Turtles Arcade: Wrath of the Mutants. Il est loin le temps où le studio travaillé sur l’univers sombre de Hellpoint, puisque ce Snoopy & The Great Mystery Club sera bien évidemment à destination d’un public plus familial, qui souhaitera résoudre des énigmes avec ce célèbre chien. Snoopy devra parcourir la ville pour mener à bien plusieurs enquêtes, le tout accompagné de ses amis, de Lucy à Franklin et compagnie.
Présenté comme un jeu d’action et de puzzle, avec diverses activités et mini-jeux à accomplir selon l’enquête en cours, ce Snoopy & The Great Mystery Club sera vendue autour d’une quarantaine d’euros et sera disponible sur PC via Steam, PS5, Xbox Series et Nintendo Switch. Une version physique est prévue, sauf sur PC. Le jeu est prévu pour une sortie le 10 octobre prochain.
Cet article peut contenir des liens affiliés