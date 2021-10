Farming Simulator 22 nous montre ses animaux en images

Farming Simulator 22 marquera bien entendu le retour des animaux pour ce qui est de l’élevage. De bons bestiaux qui apporteront également un peu de vie à votre ferme.

Le jeu sera parfois vache mais vous serez aussi copain comme cochon

En plus de l’agriculture, l’élevage pourra être une part importante de votre exploitation. la branche gagne d’autant plus en attractivité grâce à l’ajout des chaînes de production qui vont rendre certaines ressources indispensables comme les œufs pour la confection de gâteaux en boulangerie. Toutefois, les animaux ne seront pas seulement là pour produire puisqu’ils animeront aussi le décor. On note également le retour du cheval introduit dans Farming Simulator 19 qui vous permettra de vous balader sur la carte.

On en profite aussi pour dire que le soft montre encore les progrès accomplis en matière de graphismes. Les développeurs ont en effet insisté sur l’évolution de ceux-ci au fil du temps, chose que l’on constate en effet lorsque l’on compare les premières images avec celles d’aujourd’hui. Pour revenir aux animaux, on peut dire que ces bêtes apportent de nombreux bénéfices à votre ferme et à votre expérience de jeu. Cela vous donne par exemple quelque chose à faire durant l’hiver ou encore une bonne source d’engrais naturel entre autres.

Farming Simulator 22 est attendu pour le 22 novembre prochain sur PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series, MAC et Stadia.