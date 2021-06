Farming Simulator 22 : Une édition collector et les chaînes de production annoncées

Après une petite période d’absence, la franchise Farming Simulator va revenir en fin d’année. Alors qu’elle est attendue pour la FarmCon fin juillet pour de une longue présentation, la simulation agricole nous dévoile quelques informations supplémentaires aujourd’hui, avec des précisions sur les cartes, des nouveautés et une édition collector.

Un collector pour Farming Simulator 22

En collaboration avec Koch Media pour la distribution, Giants Software présente une édition collector qui ravira les fermiers en herbe et fans de la licence. Celle-ci ne sera disponible que sur PC et sera vendue en édition limitée (nous vous préviendrons lors de l’ouverture des précommandes). Celle-ci regroupera :

Un gyrophare connecté

Le jeu en boîte

Deux posters

24 stickers

De nouveaux tutoriels pour le modding en vidéos

La jaquette a également été dévoilée pour la version standard, et, selon la région de commercialisation, mettra en avant vedette la Massey Ferguson 8S, la Fendt 900 Vario, la Case IH Magnum 340 ou bien la Zetor Crystal.

En faire une tartine

En plus d’un système météorologique avec l’arrivée des saisons, Farming Simulator 22 va ajouter une autre nouveauté de taille : les chaînes de production. Véritable nouvelle dimension économique, cette composante permettra aux joueurs de livrer leurs récoltes grâce aux magasins et petites entreprises pour leur traitement.

Il sera possible d’utiliser la minoterie pour produire de la farine, livrée ensuite aux boulangeries et lancer ainsi une chaîne de production qui permettrait la création de biscottes ou de gâteaux. Il faudra fournir du beurre ou encore du sucre et vous aurez la possibilité distribuer ensuite vos biens marchands directement en points de vente.

En plus de cet ajout, Giant Software évoque une nouvelle fois les maps, en rappelant que deux nouvelles cartes ainsi qu’une version réémanée de la carte alpine d’Erlengrat seront présentes. La carte Elmcreek elle, nous fera voyager dans des recoins inspirés du Midwest américain avec un paysage rural, composé de rivières et de souterrains. Une chute d’eau, une autoroute, un stade de baseball, un silo à gain ou encore une station essence y sont évoqués.

Pour rappel, Farming Simulator 22 sortira sur PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One et Xbox Series mais aussi Google Stadia pour l’hiver 2021.