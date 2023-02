Farming Simulator 23 Nintendo Switch Edition est annoncé et sortira cette année

Giant Software reprend les bonnes habitudes et annonce Farming Simulator 23 Nintendo Switch Edition un an après son Farming Simulator 22 sur PC et consoles. La simulation agricole va enfin revenir sur la console de Nintendo cette année. Voici à quoi on peut s’attendre pour ce futur épisode.

Farming Simulator 22 Low cost ?

On ne va pas se mentir, les opus destinés au public de Nintendo depuis la 3DS ne sont pas franchement folichons. C’est tout de même l’occasion pour les fermiers en herbe qui n’ont que cette console de profiter de la meilleure (et la seule aussi il faut l’avouer) simulation agricole sur Switch. Pour plus d’informations, on vous conseille notre test de Farming Simulator 20 qui annonce potentiellement la couleur.

Ne mettons pas tout de même la charrue avant les boeufs et on espère que ce Farming Simulator 23 Nintendo Switch Edition corrigera le tir malgré le hardware de la machine. Vous aurez tout de même accès à plus de 100 véhicules et outils issus de véritables marques agricoles dont : Case IH, CLAAS, DEUTZ-FAHR, Fendt, John Deere, KRONE, Massey Ferguson, New Holland, Valtra et plus encore. On retrouve bien le contenu de Farming Simulator 22 avec les 14 cultures exploitables dont le raisin, l’olive et le sorgho. Afin d’être un peu plus acessible, on nous promet aussi un tutoriel amélioré, une IA éducative et un nouveau système de chargement automatique pour les bûches et les palettes. On espère de nouvelles informations d’ici la sortie afin d’avoir un meilleur aperçu du contenu.

Farming Simulator 23 Nintendo Switch Edition sortira le 23 mai prochain sur Nintendo Switch.