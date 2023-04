Farming Simulator 23 : Nintendo Switch Edition dévoile un trailer cinématique décalé

La chasse aux poules commence bientôt sur Switch

Capsule Studio est de retour aux commandes de cette bande-annonce en CGI qui nous fait passer le jeu pour un titre au rythme intense, alors qu’il est en réalité bien plus tranquille. On y voit un père se substituer à son travail tandis que sa fille tente de protéger la ferme et ses animaux lors d’une tempête, le tout avec un ton évidemment décalé.

Pour rappel, cette édition du jeu comprendra plus de 100 véhicules et outils à découvrir, tous issus de marques officielles, tandis que les nouveautés introduites dans Farming Simulator 22 seront encore une fois au rendez-vous, avec en plus de cela un tutoriel avancé pour mieux accueillir le nouveau public.

Farming Simulator 23 : Nintendo Switch Edition sortira le 23 mai prochain.