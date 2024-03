Todd Howard a déjà partagé des détails de Fallout 5 aux créateurs de la série TV

Entre le support de Starfield et le focus qui semble être mis sur la sortie de The Elder Scrolls VI, Fallout 5 est naturellement relayé au second plan chez Bethesda, voir même encore un peu plus loin. Les fans de la licence pourront satisfaire leur appétit avec la diffusion de la série préparée par Amazon Prime Vidéo, mais ils attendent surtout un nouvel épisode qui ne devrait pas arriver avant moult années. Cependant, Todd Howard sait déjà ce qu’il veut faire avec cet opus, et il s’est assuré que la série ne lui pique pas ses idées.