Fairy Tail : Un mode photo annoncé et des DLC payants le 6 août

Alors que sa sortie approche, le RPG Fairy Tail vient d’annoncer quelques nouveautés qui arriveront plus tard. Koei Tecmo et Gust ont tenu un livestream de pré-lancement et ont fait le point sur les ajouts à venir : un mode photo et un premier DLC seront déployés le 6 août, soit une semaine seulement après la commercialisation du jeu.

Pour distribuer de l’amour

On apprend que le mode photo sera déployé via une mise à jour gratuite le 6 août. Celui-ci permettra de prendre des photos en jeu et d’immortaliser certains moments. On pourra personnaliser les membres du groupe avec nos tenues, prendre des poses et disposer les personnages, le tout, avec des filtres et autres cadres (comme nous le montre si bien Ichiya).

En même temps que cette mise à jour gratuite, les développeurs déploieront déjà un (premier ?) pack de personnages. Celui-ci permettra d’obtenir quatre nouveaux personnages qui seront jouables en jeu, à savoir :

Levy McGarden

Lisanna Strauss

Elfman Strauss

Léon Reitei (Lyon)

Mais ce n’est pas tout. Gust sait que la franchise Fairy Tail est remplie de fans : trois autres, trois packs de costumes, sortiront également le 6 août. Chaque « set de tenues » contiendra 16 costumes, ce qui fait un total de 48 tenues supplémentaires, avec notamment le pack de la dernière saison de l’anime et les tenues de plage. Oui, il fallait bien un pack fan service avec nos héros en maillot de plage (la jaquette alternative ne suffit pas ?)

Pas encore de prix pour l’ensemble mais tout cela sera disponible à l’achat / téléchargement le 6 août. La sortie quant à elle, est fixée au 30 juillet sur PlayStation 4, Nintendo Switch et PC via Steam. On vous proposera moult guides ainsi que notre test très prochainement. Le jeu est disponible à moins de 50€ sur Amazon.