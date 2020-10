Fairy Tail : Premiers chiffres de ventes pour le RPG

Premier gros jeu de la licence à paraître, mais surtout premier opus à nous parvenir, Fairy Tail a néanmoins déçu de nombreux fans. Il faut dire qu’il s’agit d’une adaptation qui tombe dans le fan-service facile, regorgeant par ailleurs de défauts. On vous en dit plus dans notre test. Quoi qu’il en soit, ceci explique les premiers chiffres communiqués par Koei Tecmo.

L’adaptation décevante de trop ?

Les amoureux de manga et d’animé le savent bien, les adaptations de ces univers sont rarement au niveau des attentes. Il n’y a guère que Dragon Ball et Naruto qui parviennent à satisfaire les amoureux de cujlture nippone, quoique Kakarot et Shinobi Striker ne soient pas non plus du goût de tous. En ce qui concerne Fairy Tail, la barre était placée très haute concernant les attentes, puisqu’il s’agissait du premier jeu de la licence (hors mobiles) à nous parvenir.

Néanmoins, malgré la volonté du producteur d’en faire une franchise, il y a de bonnes chances pour que l’on ne revoie pas Natsu et ses amis avant un bon moment sur nos consoles de salon. En effet, les premiers chiffres présentés par Koei Tecmo sont relativement décevante : ce sont seulement 310 000 copies qui ont trouvé preneurs entre le 30 juillet et le 30 septembre dernier.

À ce sujet, Koei Tecmo ne fait aucun commentaire. Il faut malgré tout admettre que ce chiffre est relativement décevant, même pour un titre japonais à paraître dans le monde. Les fans se sont peut-être bien passé le mot pour éviter ce jeu de rôle relativement décevant… Quoi qu’il en soit, Fairy Tail est disponible sur PC, PlayStation 4 et Nintendo Switch.