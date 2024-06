Perfect Dark revient sur Switch avec le Nintendo Switch Online, en plus de trois autres jeux

Test Capes – Les super héros, est-ce devenu has been ?

Fairy Tail 2 : La suite du RPG développé par Gust est annoncée et couvrira la toute fin du manga

Nintendo Direct : Le résumé de toutes les annonces du 18 juin (Metroid Prime 4, Zelda, Mario & Luigi…)

Donkey Kong Country Returns HD : Le platformer 2D sorti sur Wii et 3DS revient sur Switch le 16 janvier 2025

Metroid Prime 4: Beyond : La prochaine aventure de Samus resurgit enfin avec un nouveau nom et un horizon de sortie pour 2025

Dragon Quest III HD-2D Remake : nous avons joué en avant-première à ce monument du JRPG remis au goût du jour

The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom annoncé avec Zelda en héroïne principale et une nouvelle Switch Lite collector

Mario et Luigi : l’Épopée Fraternelle est annoncé sur Switch avec une date de sortie fixée fin 2024

Dragon Quest III HD-2D Remake dévoile sa date de sortie, Dragon Quest I & II HD-2D Remake arriveront en 2025

Aperçu Les Schtroumpfs : L’épopée des rêves – Un contenu classique mais de bonnes idées qu’il nous faudra encore vérifier sur la durée

Elden Ring : Que vaut l’immense DLC Shadow of the Erdtree ? Notre test après y avoir joué 30 heures

Xbox Game Pass : EA Sports FC 24, My Time at Sandrock… Voici les jeux à venir en juin

Galvanic Games, le studio derrière Wizard With A Gun, annonce sa fermeture

Evotinction : Cinq ans après son annonce, le jeu de hacking et d’infiltration a une date de sortie

Greedfall 2: The Dying World – On y a joué, une suite au RPG encore plus ambitieuse ?

Dragon Age: The Veilguard fait le plein de nouvelles informations (période, gameplay, fonctionnalités…)

Life by You : Le Sims-like est finalement annulé et ne verra jamais le jour

La saga de films Sans un bruit va être adaptée en jeu d’horreur avec A Quiet Place: The Road Ahead

Bethesda ne veut pas se presser pour le prochain jeu Fallout et préfère prendre son temps

Starfield : Un nouveau DLC est déjà en développement après Shattered Space, le jeu pourrait avoir des extensions tous les ans

Un jeu Kaiju No. 8 a été annoncé, il s’agira d’un free-to-play prévu sur mobiles et PC

Lords of the Fallen : La suite du Souls-like verra le jour en 2026 selon CI Games