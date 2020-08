Fairy Tail précise son calendrier de DLC pour son Season Pass

Alors qu’il a déjà un casting bien rempli avec 16 personnages jouables, le jeu Fairy Tail a tout de même prévu de sortir plusieurs DLC ajoutant des mages jouables, comme cela a été annoncé avant la sortie du titre. Aujourd’hui, le titre donne un peu plus de détails sur le rythme de sortie de ces DLC grâce à sa page Steam, qui a fuité le contenu un peu en avance avant d’être retiré.

Du contenu jusqu’en septembre

Si on pouvait dans un premier temps penser que Lisanna, Leon, Elfman et Levy seraient disponibles en même temps, c’est finalement par groupes de deux que ces personnages arriveront. Levy et Lyon seront les deux premiers et seront disponibles le 20 août, tandis qu’il faudra attendre le 3 septembre pour jouer avec Lisanna et Elfman.

La soeur et le frère de Mirajane seront accompagnés par des quêtes additionnelles de rang S, qui seront dont à accomplir une fois le scénario principal terminé. En dehors de ces nouveaux arrivants, on notera l’apparition d’un donjon bonus, nommé « Rift in Time and Space« , qui sera quant à lui disponible le 17 septembre. Enfin, vous pourrez également acheter 5 lacrimas bonus dès demain 6 août.

Si vous souhaitez en savoir plus sur le jeu Fairy Tail, n’hésitez pas à consulter notre test du titre.