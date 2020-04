Fairy Tail aura droit à une illustration très fan service à l’intérieur de sa boîte

Alors qu’il aurait dû sortir en mars, le jeu Fairy Tail a décidé de prendre son temps pour arriver fin juin. Les développeurs de Gust veulent faire bien les choses et avaient notamment annoncé la présence d’un arc supplémentaire. Pour contenter les fans, l’éditeur a décidé de proposer à la communauté de voter pour une illustration qui sera présente dans la boîte de jeu. Le résultat est tombé.

Le sondage est terminé

🔥 Fans de FAIRY TAIL, merci à tous d'avoir voté ! Il est l'heure de vous dévoiler l'illustration qui figurera à l'intérieur des boîtiers PS4 et Switch du jeu #FAIRYTAIL ! Et c'est l'illustration C qui a gagné les votes en EMEA ! pic.twitter.com/UoJRheYked — Koch Media France🎮 (@KochMediaFR) April 8, 2020

Distribué par Koch Media en France, Fairy Tail aura droit à une illustration dans son édition physique – donc sur les machines de Sony et Nintendo. On avait le choix entre trois visuels que vous pouvez retrouver plus bas dans cet article : un premier axé sur les héros qui était très populaire en France, un second avec des situations un peu plus humoristiques et un dernier axé sur le fan service.

C’est finalement cette ultime illustration qui a été choisi par les joueurs. Même si la première était tout de même très classe, c’est le fan service qui a parlé. On y retrouve Erza, Lucy, Mirajane et Lisanna en tenue pour la plage. Très léger donc, mais qui correspond forcément à l’esprit de la série. Et vous, qu’en pensez-vous ?

Quoiqu’il en soit, on rappelle que Fairy Tail est un RPG qui sortira sur PC via Steam, PlayStation 4 et Nintendo Switch le 25 juin prochain. Le jeu est déjà disponible en précommande et si vous souhaitez en savoir plus, on vous propose une vidéo complète qui résume tout ce qu’il faut savoir sur le titre.