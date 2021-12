Everwild : Un développement toujours aussi chaotique selon Jeff Grubb

Les dernières nouvelles concernant Everwild, le prochain jeu de Rare, ne sont pas vraiment des plus rassurantes. Un peu plus tôt dans l’année, on apprenait que le projet avait été rebooté et repartait de zéro, alors que Rare avait perdu son directeur créatif quelques mois avant cela. Malgré des propos rassurants de la direction des Xbox Game Studios, Jeff Grubb de Venture Beat vient aujourd’hui contrebalancer ces déclarations et affirmer que non, le chaos décrit au sein du studio n’est pas exagéré.

Un studio qui ne sait pas où il va

Dans le dernier numéro du podcast XboxEra, relayé par Wccftech, Grubb s’est livré à plusieurs confidences, notamment sur le Project Missouri. Il en a aussi profité pour revenir sur Everwild, afin de confirmer que Rare est actuellement bien embêté avec ce projet :

« Everwild est un vrai bordel. Ils essaient d’en parler avec diplomatie, « Oh, les gens en entendent parler – le directeur créatif part, les choses redémarrent – et c’est exagéré. » Ce n’est pas si exagéré. Ils ont rebooté ce projet et ils ne savent pas exactement ce qu’ils peuvent en attendre. Ils sont encore en train d’essayer de le comprendre, et c’est le bordel. […] Ce n’est pas seulement moi qui utilise des descriptions imaginées, les gens qui travaillent sur ce jeu ne savent pas vraiment ce qui se passe avec ce jeu. »

La direction du projet semble donc poser problème, et selon Grubb, Rare ne semble pas vraiment savoir quoi faire avec le jeu. Cela fait aussi écho avec les premiers retours sur le projet, qui décrivaient une équipe qui n’avaient aucune idée de ce à quoi le gameplay pourrait ressembler.

Avec le reboot du projet, Everwild semblait viser une sortie en 2024, mais si les propos de Grubb sont avérés, on ne serait pas étonné de voir le projet prendre encore plus de temps, à condition qu’il sorte bien un jour.