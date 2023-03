Accueil > Actualités > Hellblade II et Avowed seraient les premiers titres Xbox à sortir après Starfield, Fable n’entrerait qu’en pleine production

Le planning des jeux Xbox Game Studios est flou depuis des années mais les équipes de Phil Spencer semblent enfin commencer à sortir la tête de l’eau. La plupart des titres promis par Microsoft depuis des années sont peu à peu en train de devenir de vraies petites arlésiennes, même si l’on sent que certains projets avancent bien. Comme Starfield, qui devrait maintenant sortir dans quelques mois, et qui serait vraisemblablement suivi par Hellblade II et Avowed ensuite, du moins si l’on en croit les propos du rédacteur en chef de VGC, Andy Robinson.

Un Fable qui s’inspire de The Witcher ?

Dans le dernier podcast du site, Robinson revient sur le catalogue des jeux à venir chez Microsoft et fait le constat que Hellblade II devrait somme toute être la prochaine grosse exclusivité Xbox après la sortie de Starfield. Le jeu de Ninja Theory serait ensuite suivi par Avowed, qui est bien plus avancé que The Outer Worlds 2 chez Obsidian.

Rien de plus logique, quand on sait que Ninja Theory est le studio qui communique le plus ces derniers temps, au point de sortir un premier dev diary sur son prochain jeu (que vous pouvez voir ci-dessus), qui s’attarde sur les lieux qui ont servi d’inspirations aux décors de cette suite. Avowed a quant à lui été victime d’une fuite il y a quelques mois, laissant penser que le projet était bien avancé.

Mais Robinson rajoute également que Fable ne viendrait que d’entrer en pleine production que tout récemment. Selon Jordan Miller, un autre journaliste de VGC, Playground Games aurait eu du mal à trouver la voie de ce nouvel épisode avec des hésitations qui avaient encore lieu l’année dernière. Aux dernières nouvelles, ce nouveau Fable s’inspirerait de The Witcher, même si on ne sait pas bien dans quelle mesure (on imagine que le ton sera tout de même différent). Mais cela voudrait dire que même une sortie en 2024 serait un peu trop optimiste, voire irréaliste.

Pour ce qui est de Perfect Dark et d’Everwild, VGC indique qu’il ne faut pas les attendre avant très longtemps, ce que l’on savait déjà. On prendra tout le reste avec des pincettes, mais il est vrai que tout semble crédible quand on sait à quel point certains des Xbox Game Studios sont en difficulté.