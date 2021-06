Everwild serait en plein reboot et ne sortirait visiblement pas avant 2024

Avec les récentes déclarations autour du jeu de Rare, Everwild, on s’attendait à ce que le jeu fasse l’impasse sur la conférence Xbox – Bethesda, tout en espérant tout de même en savoir plus sur le jeu prochainement. Cependant, VGC rapporte de nouvelles informations sur le titre grâce à des sources proches du projet, et celles-ci ne sont pas rassurantes quant à l’avancée de jeu.

Un reboot et une sortie bien lointaine

VGC avait déjà indiqué il y a quelques mois que Everwild avait perdu son directeur créatif, Simon Woodroffe, et comprend maintenant que cela aurait amené le jeu à être complétement rebooté, autant au niveau du game design que de la direction du titre. Ce serait maintenant Gregg Mayles, l’un des employés les plus anciens de Rare, qui serait maintenant aux commandes selon les sources du titre. Cela a été confirmé par Louise O’Connor, productrice exécutive du titre.

On apprend alors que le développement aurait recommencé depuis zéro, et que le jeu ne devrait pas donner de nouvelles avant un moment. Logique, puisque selon ces mêmes sources, l’équipe viserait une sortie en 2024, en étant optimiste.

VGC rapporte que la petite équipe derrière Everwild a eu du mal à trouver une direction pour le titre en dehors de sa BO et de sa direction artistique. C’est surtout le gameplay qui a posé problème, étant donné que celui-ci devait ne comporter aucun combat. Le site indique que l’année dernière, le jeu était à la troisième personne et incorporait des éléments de god-like.

Certaines informations sont à prendre avec des pincettes, mais étant donné le silence radio qui règne autour du jeu, tout porte à croire que l’on se dirige vers une nouvelle arlésienne. Espérons maintenant qu’Everwild trouve sa voie.