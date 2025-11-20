Erosion, un chouette western roguelite en voxel, s’annonce en 2026 sur Xbox Series et PC, avec un accès anticipé au printemps

Des décennies pour retrouver sa fille

Erosion raconte l’histoire d’un père voyant sa fille kidnappée et emmenée à travers un portail temporel. Il va donc tenter de la secourir, mais il y a une condition toute particulière. À chaque fois qu’il mourra, un bon de dix ans en avant sera effectué, affectant le monde qu’il explorera ainsi que l’âge de sa petite. Vous l’aurez compris, il ne faudra donc pas mourir trop souvent pour espérer la retrouver vivante.

Comme évoqué dans l’introduction, l’aventure prendra la forme d’un roguelite en voxel. En plus d’un charme certain offert par un tel rendu, on nous promet énormément de possibilités en raison de la physique du jeu et de ses nombreux éléments destructibles.

Nous pourrons disposer de nombreuses armes, des plus conventionnelles comme l’arc ou le fusil, à une poule qui tire des œufs. Oui, l’humour sera également au rendez-vous. Nous serons en mesure de participer à moult activités aussi variées les unes que les autres, comme des courses de véhicules, de la chasse aux primes, des jeux de cartes, la participation à des duels, et bien plus encore.

Tout ceci s’effectuera dans un open world façon western qui évoluera donc grandement au fil de nos choix et de nos morts, et donc, des décennies. Un petit coin tranquille à l’instant T peut devenir dix ans plus tard la base d’une secte. On pressent donc une très grosse rejouabilité, surtout qu’il sera possible de débloquer des upgrades permanents via la résolution de quêtes, de quoi peut-être réécrire plus facilement l’histoire ?

Erosion débarquera en 2026 sur PC (via Steam et Microsoft Store) et Xbox Series, et sera disponible Day One sur le Xbox Game Pass. Il débutera aussi une phase d’early access au printemps de l’année prochaine.