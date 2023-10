Epic Games veut attirer les studios et éditeurs en leur donnant 100% des revenus sur leurs jeux, pendant un temps

Mais derrière, les licenciements continuent

Epic Games a levé le voile sur son programme « Now on Epic », qui apporte un bouleversement majeur au fonctionnement de l’Epic Games Store. Le but est de rameuter les studios et éditeurs qui n’ont pas encore publié leurs jeux sur la plateforme, alors qu’ils sont disponibles ailleurs. Si ces entreprises participent à ce programme, 100% des revenus générés par ces jeux tomberont dans leurs poches, au lieu du traditionnel découpage en 88%/12% qui est en place sur la plateforme. Cependant, cela ne durera que 6 mois après le lancement d’une version Epic Games Store. Après cela, le partage de revenus classique sera mis en vigueur.

Certaines conditions doivent être remplies pour pouvoir bénéficier de ce tarif. Tout d’abord avoir au moins trois jeux sortis avant le 31 octobre sur d’autres plateformes (sur PC), et la volonté de sortir leurs jeux sur l’Epic Games Store avant le 30 juin 2025. Epic Games précise que le lancement d’un jeu sur sa plateforme peut se faire en décalé que sur d’autres services, mais cette date limite semble immuable.

Une opération qui consiste clairement à enrichir rapidement le catalogue de l’Epic Games Store, même à perte. Ce qui est une bonne nouvelle pour certains studios, qui pourront obtenir plus de revenus sur une période donnée. Mais ce qui ne doit pas non plus faire passer Epic Games pour un grand prince.

Car en marge de cette annonce, on a appris via Kotaku que l’éditeur avait licencié 50% des employés de BandCamp, qu’il avait acquis l’année dernière. Cela fait suit à la revente de l’entreprise à Songtradr, dans le grand plan de restructuration de la société derrière Fortnite. Un nouvel exemple qui montre que la consolidation n’est pas forcément une bonne chose pour l’industrie, et qui fait passer l’opération « Now on Epic » comme un bel écran de fumée qui sert à masquer cette mauvaise nouvelle.