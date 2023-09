Epic Games (Fortnite) annonce licencier près de 870 personnes, soit 16% de ses effectifs

Un autre géant licencie

Jason Schreier rapporte dans son article que 870 employés d’Epic Games seraient concernés par cette vague de licenciement, apprise ce matin en interne. Ce qui représente tout de même près de 16% des forces globales de l’éditeur, autant dire une part majeure de l’entreprise. Selon le journaliste, les employés touchés par ces mesures auraient droit à 6 mois d’assurance maladie et d’indemnités (ce qui est assez rare pour être souligné), ainsi que la possibilité d’investir dans des actions de manière plus rapide, encore faut-il vouloir investir chez celui qui vous met dehors.

Schreier indique également qu’Epic Games fait machine arrière sur l’acquisition de Bandcamp et de Songtradr, ce qui laisse penser que l’entreprise prévoit une restructuration générale. Une bien triste nouvelle pour une entreprise qui pèse pourtant des millions, pour ne pas dire des milliards, grâce au succès planétaire de Fortnite. Sans oublier l’Unreal Engine, un moteur prisé par l’industrie.

Tim Sweeney a pris la parole pour confirmer la nouvelle et met justement en cause les résultats récents de Fortnite, qui sont plus faibles qu’auparavant, le PDG blâmant surtout le contenu créé par les créateurs et partagé à la communauté, qui rapporte marge plus faible à l’entreprise (tout en se vantant de la réussite de ce programme, même s’il rapporte moins). Il déclare aussi que deux tiers des personnes licenciées ne participaient pas activement au développement de jeux comme Fortnite, et que ces derniers vont continuer de progresser sans que ces licenciements impactent le calendrier.

On souhaite évidemment bon courage à toutes les personnes touchées par cette vague de licenciements.