Epic Games signe un partenariat avec Remedy, Playdead et gen DESIGN

Epic Games vient de frapper très fort dans le monde du jeu vidéo. Le géant américain vient d’annoncer un partenariat d’édition avec trois studios connus et reconnus. Epic Games va donc éditer les prochaines productions de Remedy, Playdead et de gen DESIGN. Les aficionados connaissent très bien ces noms, puisque Control, Inside et Last Guardian sont respectivement des productions de ces studios.

Financement intégral et liberté créatrice conservé

C’est via un communiqué disponible sur le site officiel de Epic Games que Hector Sanchez, responsable de l’édition, chez Epic Games, s’est exprimé sur cet accord : « gen DESIGN, Remedy et Playdead figurent parmi les studios les plus innovants et talentueux du secteur. Ils ont de grandes ambitions pour leurs prochains jeux. Ils bénéficieront à la fois d’une liberté de création absolue et du soutien d’Epic pour le financement des projets. »

Sur ce communiqué, Epic Games précise les modalités de cet accord. Le petit nouveau dans le milieu de l’édition affirme que les différents développeurs auront une liberté créative absolue ainsi que toute la propriété intellectuelle. Les projets seront entièrement financés par Epic Games et un partage égal des bénéfices est prévu (50/50).

Tim Sweeney, le PDG de la marque, s’est lui aussi exprimé à propos de ces différents accords : « Nous travaillons actuellement sur la création du modèle de publication dont nous rêvions lorsque nous collaborions avec des éditeurs »

Ce que vient de dévoiler Epic Games est très intéressant pour le milieu de l’édition, et il faudra surveiller de très prés l’évolution de tout cela. Une démarche qui n’augure que du bon, pour l’industrie dans un premier temps, mais aussi pour les joueurs.