Enshrouded : la mise à jour “Forging the Path” transforme profondément le jeu avant la version 1.0

Une refonte complète du gameplay

Avec cette mise à jour, le système de combat d’Enshrouded a été entièrement repensé pour offrir une expérience plus profonde et stratégique selon les développeurs.

Parmi les changements majeurs, les armes disposent désormais de capacités spéciales alimentées par une nouvelle ressource appelée “concentration”. Une fois chargée, elle permet de déclencher des attaques puissantes propres à chaque arme.

On note également à l’ajout d’attaques de base lourdes (en maintenant la touche d’attaque) et à une refonte des armes à deux mains. Elles sont désormais plus impactantes et mieux adaptées à leur rôle.

Enfin, l’intelligence artificielle des ennemis a été améliorée. Ils passent désormais par plusieurs phases (suspicion, recherche, combat), ce qui encourage des approches plus tactiques, et surtout l’infiltration (qui était un gros point faible du titre depuis l’accès anticipé).

Une progression enrichie et plus flexible

La progression de votre avatar a elle aussi été profondément revue. Les compétences peuvent maintenant être améliorées après leur déblocage et l’arbre de talents a été réorganisé pour favoriser les builds plus hybrides. Certaines capacités clés, comme le double saut, deviennent plus accessibles à tous les types de combattant.

L’équipement évolue également avec la possibilité d’améliorer les armures et les accessoires grâce à des runes, et permet ainsi davantage de personnalisation.

« Adventure Sharing » : une nouvelle dimension communautaire

L’Adventure Sharing est l’une des fonctionnalités les plus demandées et ambitieuses d’Enshrouded sur le plan communautaire.

Ce système vous permet de partager vos mondes personnalisés, d’explorer ceux des autres et de télécharger de nouvelles aventures. Une première version est disponible dès maintenant, avec des évolutions prévues dans le futur, notamment l’ajout d’éléments interactifs et de défis.

Le plaisir de littéralement vider son sac

La mise à jour apporte aussi de nombreuses améliorations au système de construction et d’artisanat. Les recettes ont été réorganisées pour plus de clarté, de nouveaux objets sont désormais disponibles, et des outils facilitent la gestion des ressources.

La mise à jour propose de gros ajouts, mais en tant que joueur, l’amélioration suivante est sans doute la meilleure nouvelle de ce patch (et de loin) : elle ajoute une station permettant de vider votre sac et de répartir les objets automatiquement dans les coffres alentours.

La construction devient également plus fluide avec un accès direct aux ressources stockées et des outils de sélection améliorés.

Keen Games a également retravaillé l’expérience globale, notamment pour les nouveaux joueurs. Le didacticiel et la zone de départ ont été améliorés, tandis que le journal de quêtes a été simplifié (en deux parties : quêtes principales et quêtes annexes).

Des systèmes de collection et de récompenses ont aussi été ajoutés pour encourager l’exploration et la progression.

Cette mise à jour pose donc les dernières fondations de la version 1.0 qui est attendue pour l’automne 2026, en même temps que les versions consoles.

Ayant accompagné le jeu depuis ses débuts, il faut saluer un suivi exemplaire de la part de Keen Games, qui a bonifié sur la durée un projet très prometteur en 2024. On peut déjà vous dire qu’Enshrouded fera partie des jeux à ne pas manquer en 2026.