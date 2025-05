Enshrouded : la mise à jour Serviteurs des Ténèbres est disponible (nouveaux ennemis, quêtes et trésors…)

Une Brume plus vivante et dangereuse

Avec Serviteurs des Ténèbres, la Brume prend un tout autre visage. Le rendu visuel de ces zones dangereuses a été revu pour offrir une atmosphère plus réaliste et immersive, grâce à un nouvel éclairage dynamique. En outre de nouveaux ennemis s’ajoute aux effectifs déjà présents comme les Habitants des profondeurs, le Pisteur de brume ou encore la Reine des bestioles déchue. De nuit, il faudra aussi faire attention aux « Pack Wolves », une variante plus agressive des « Scavenger Hounds ».

Le risque s’accompagnera de jolie récompenses avec des coffres de niveau argent, des plantes rares, des papillons de nuit, de nouveaux sorts, des matériaux spécifiques à la Brume, ainsi que 21 « Shroud Forges », permettant de personnaliser et améliorer les armes avec des gemmes uniques.

Cette mise à jour introduit également de nouvelles options de personnalisation : une teinture d’armure, de nouvelles coiffures et des couleurs d’yeux via un barbier (avec des ensembles d’armures distincts pour le jour et la nuit). Le système de combat bénéficie aussi de variations supplémentaires, tout comme les ennemis et les ressources à récolter. L’autre nouveauté majeure est la toute première quête scénarisée conçue par la communauté : Le Dernier Souffle du Dragon. Élaborée à partir de votes sur les réseaux sociaux, elle débute dans les montagnes d’Albaneve et promet une aventure unique, en particulier aux joueurs ayant participé à son élaboration.

Pour plus de détails, un trailer est également disponible (voir ci-dessus).

Toujours en accès anticipé sur PC via Steam, Enshrouded vise un lancement complet en 2026 sur PC et consoles.