Enshrouded : le jeu de survie/RPG en monde ouvert sortira officiellement à l’automne 2026
Publié le :
Pas de commentaire
Rédigé par Quentin
À l’approche du deuxième anniversaire de l’accès anticipé, Enshrouded continue de tracer sa route vers une sortie complète. Alors que le titre a déployé sa plus grosse mise à jour en novembre 2025, le studio Keen Games a en effet confirmé que la version 1.0 du jeu sera disponible à l’automne 2026. Pour accompagner cette annonce, les développeurs ont publié un nouveau journal des développeurs ainsi qu’une feuille de route qui détaille les grandes étapes restantes avant le lancement définitif.
La version 1.0 se précise après deux ans d’accès anticipé
Avant d’atteindre la version 1.0, Enshrouded bénéficiera d’une ultime mise à jour majeure en accès anticipé, prévue au deuxième trimestre 2026. Il s’agira de la huitième mise à jour de contenu depuis le lancement du jeu sur Steam. Elle apportera de nombreuses améliorations, notamment sur :
- l’équilibrage général
- les combats
- la finition et l’optimisation des performances
Elle introduira également la première version de « l’Adventure Sharing », une fonctionnalité très demandée par la communauté qui vous permettra d’explorer plus facilement les bases de vos amis. Keen Games rappelle que le lancement en accès anticipé, en janvier 2024, a rencontré un succès majeur en attirant plus de cinq millions de joueurs à ce jour. Ce soutien massif a permis au studio d’affiner et d’élargir sa vision initiale du jeu, faisant de la seconde moitié de 2026 le moment idéal pour franchir le cap de la version 1.0.
Les développeurs précisent également que cette sortie ne marquera pas la fin du développement, mais le début d’un nouveau chapitre, avec des améliorations continues et du contenu supplémentaire après le lancement. Avant même cette grande mise à jour, un correctif sera déployé dès demain, incluant :
- Des ajustements supplémentaires du système de combat
- Un nouvel ensemble d’armure cosmétique
- Une gestion plus cohérente des barils explosifs
- De nombreuses corrections de bugs visant à améliorer la stabilité et les performances
Enshrouded fait partie de nos plus grosses attentes de 2026 grâce à un accès anticipé qui propose déjà un jeu de qualité, surtout si les gros jeux de survie vous intimident. On sait que beaucoup attendent également la sortie officielle en 1.0 pour se lancer, notamment sur consoles. Il ne vous reste donc plus très longtemps à attendre.
Cet article peut contenir des liens affiliés
Date de sortie : 24/01/2024