Enshrouded : le jeu de survie/RPG en monde ouvert sortira officiellement à l’automne 2026

La version 1.0 se précise après deux ans d’accès anticipé

Avant d’atteindre la version 1.0, Enshrouded bénéficiera d’une ultime mise à jour majeure en accès anticipé, prévue au deuxième trimestre 2026. Il s’agira de la huitième mise à jour de contenu depuis le lancement du jeu sur Steam. Elle apportera de nombreuses améliorations, notamment sur :

l’équilibrage général

les combats

la finition et l’optimisation des performances

Elle introduira également la première version de « l’Adventure Sharing », une fonctionnalité très demandée par la communauté qui vous permettra d’explorer plus facilement les bases de vos amis. Keen Games rappelle que le lancement en accès anticipé, en janvier 2024, a rencontré un succès majeur en attirant plus de cinq millions de joueurs à ce jour. Ce soutien massif a permis au studio d’affiner et d’élargir sa vision initiale du jeu, faisant de la seconde moitié de 2026 le moment idéal pour franchir le cap de la version 1.0.

Les développeurs précisent également que cette sortie ne marquera pas la fin du développement, mais le début d’un nouveau chapitre, avec des améliorations continues et du contenu supplémentaire après le lancement. Avant même cette grande mise à jour, un correctif sera déployé dès demain, incluant :

Des ajustements supplémentaires du système de combat

Un nouvel ensemble d’armure cosmétique

Une gestion plus cohérente des barils explosifs

De nombreuses corrections de bugs visant à améliorer la stabilité et les performances

Enshrouded fait partie de nos plus grosses attentes de 2026 grâce à un accès anticipé qui propose déjà un jeu de qualité, surtout si les gros jeux de survie vous intimident. On sait que beaucoup attendent également la sortie officielle en 1.0 pour se lancer, notamment sur consoles. Il ne vous reste donc plus très longtemps à attendre.