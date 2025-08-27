Enshrouded : nous avons vu du gameplay de la mise à jour aquatique présentée à la Gamescom 2025, voici ce qu’elle apporte

Avec une sortie définitive prévue en 2026 sur PC et consoles, Enshrouded devrait largement valoir les attentes de certains curieux qui ont pu observer le jeu de loin. Lors de l’Opening Night Live de la Gamescom 2025, Keen Games a dévoilé la septième grande mise à jour de son RPG de survie Enshrouded, intitulée Wake of the Water. Elle introduira pour la première fois l’élément tant réclamé par la communauté : l’eau.

En effet, La communauté avait mis l’eau en tête du « Feature Upvote » (un système de vote pour les ajouts les plus demandés par la communauté) et Keen Games souligne que son intégration, via une simulation voxel fluide, représente un défi technique majeur. Lors de la Gamescom, nous avons pu assister à une présentation des développeurs pendant que l’un d’eux jouait devant nous en nous montrant les grands axes de Wake the Water.

Nous avons ainsi découvert :

Un biome tropical aquatique, inspiré des jungles caribéennes, propice à l’exploration et à la terraformation côtière.

Une nouvelle faction ennemie reptilienne.

Une nouvelle arme à deux mains, la grande épée.

L’eau voxel dynamique, utilisable pour se déplacer, construire, nager, pêcher, créer des aqueducs, etc., tout en restant visuellement organique.

Petite anecdote amusante : les développeurs nous ont confié que l’ajout de la grande épée provenait d’un running gag initié par un fan, qui a fini par rallier toute la communauté et convaincre le studio. Si l’ajout de l’eau peut sembler évident, Keen Games a poussé le concept bien plus loin avec une multitude d’usages. On pourra ainsi créer des systèmes d’irrigation en façonnant le terrain pour canaliser l’eau, explorer des ruines subaquatiques piégées (par exemple nous avons vu une salle qui s’inonde progressivement), ou encore construire des canaux flottants animant des moulins à eau. L’eau sera ainsi idéale pour l’agriculture de grande envergure ou pour décorer sa base.

La physique en temps réel s’annonce bluffante. Nous avons vu un développeur jeter des bombes près d’un lac, provoquant l’écoulement de l’eau dans les cratères formés par les explosions. Il sera ainsi possible de détruire le terrain pour drainer l’eau et faire baisser son niveau. La mise à jour ajoute également de nouveaux blocs de construction et augmente le niveau maximum de 10 paliers. Enfin, impossible d’évoquer l’eau sans parler de pêche. Plusieurs spots permettront de capturer des poissons, dont certains légendaires, avec même la possibilité de les ramener vivants à sa base.

La mise à jour Wake the Water est attendue pour octobre sur Enshrouded.