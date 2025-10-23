Enshrouded : Wake of the Water, la mise à jour la plus ambitieuse du jeu de survie en monde ouvert, sortira le 10 novembre prochain

Dernière ligne droite avec la version 1.0 et la sortie sur consoles

Lancé en accès anticipé en janvier 2024, Enshrouded a non seulement été très bien accueilli par les joueurs sur PC, mais s’est aussi enrichi énormément au fil des mises à jour. Pour rappel, nous sommes devant n jeu de survie en monde ouvert qui mêle exploration, construction, combat et RPG dans un univers post-apocalyptique envahi par un mystérieux brouillard.

Cette nouvelle mise à jour baptisée Wake of the Water marque une étape charnière pour le jeu. Il s’agit non seulement du plus gros contenu déployé depuis le lancement de l’accès anticipé selon Keen Games, mais aussi d’un préambule majeur à la version 1.0, toujours attendue pour 2026 sur PC et consoles.

Depuis le lancement d’Enshrouded, l’absence de véritable simulation d’eau était l’un des reproches les plus souvent formulés par la communauté. Les développeurs ont donc décidé de répondre directement à cette demande avec un système d’eau dynamique basé sur la technologie voxel, conçu pour s’intégrer aux mécaniques de terraformation du jeu.

Les joueurs pourront ainsi :

Nager dans les rivières, lacs ou marécages nouvellement générés.

Façonner le terrain pour détourner ou canaliser l’eau.

Construire autour ou sous l’eau, que ce soit pour l’esthétique ou pour des bases défensives.

Pêcher, arroser leurs plantations, ou encore piéger des ennemis dans des environnements hostiles.

On nous précise également que l’eau représentera un danger. Il ne faudra pas rester trop longtemps immergé sous peine d’être noyer ou submergé par les ennemis aquatiques.

Des combats retravaillés et une faune enrichie

Autre pilier de cette mise à jour : le rééquilibrage complet des combats. Keen Games l’avait promis dans une précédente vidéo et cette promesse se concrétise avec Wake of the Water.

Voici les améliorations majeures annoncées :

Révision complète de l’interface de combat pour une lecture plus intuitive.

Rééquilibrage des armes, des armures et des sorts, avec des ajustements sur les temps de recharge, les dégâts et les effets.

Ajout de nouvelles aptitudes et compétences pour enrichir les builds de personnages.

Introduction des grandes épées à deux mains, de puissantes armes à large portée destinées aux styles de jeu agressifs.

Meilleure gestion de la régénération et des buffs, avec des effets plus clairs à l’écran.

Animations plus fluides et impacts plus satisfaisants, selon les retours des testeurs.

Le jeu accorde aussi une grande importance à son écosystème vivant, et la mise à jour Wake of the Water s’enrichit de nouvelles espèces aquatiques et terrestres dont :

Des capybaras : des animaux paisibles qui peuvent être apprivoisés et ramenés à votre base.

Les Wetland Snapjaws : des créatures hostiles qui rôdent dans les zones marécageuses.

Des crabes, nouveaux poissons et autres habitants des zones aquatiques.

La mise à jour, Wake of the Water, pour Enshrouded sortira le 10 novembre 2025 sur PC.