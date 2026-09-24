Énigme des trois balances Silent Hill Townfall : Quelle est la solution dans le Dispensaire ?

Comment résoudre l’énigme des balances dans Silent Hill : Townfall ?

Avant toute chose, notez que vous disposez déjà de l’un des 3 éléments à placer sur les balances, à savoir le badge de Zoé que vous récupérez en ouvrant la boîte de transport un peu plus tôt dans l’aventure de Silent Hill : Townfall. Il ne vous reste donc plus qu’à retrouver les 2 autres éléments manquants.

Puisque vous êtes à l’intérieur du dispensaire, commencez par fouiller le bureau de Zoé pour trouver quelques indices : une lettre de démission sur un autre carton juste à côté des balances, puis 2 e-mails que vous pouvez lire en allumant d’ordinateur (« Où es-tu ? » et « Message sur le répondeur de l’accueil »).

Des indices qui vous conduisent finalement à deux endroits différents, à commencer par la pharmacie. Sans oublier un petit conseil au passage, celui de récupérer le scalpel dans le tiroir du bureau du Dr Harford avant de partir.

Une fois dans la pharmacie, dirigez-vous vers l’arrière de la boutique. Là, utilisez votre CRTV pour capter un mystérieux signal venant de l’émetteur-récepteur VHF, juste à côté du point de sauvegarde, et dont les images semblent renvoyer aux 4 affiches collées sur les murs de la pharmacie.

En fait, chacune de ces affiches, dans l’ordre d’apparition sur la vidéo, correspond à un numéro révélant alors un code à 4 chiffres : 6-5-3-9, servant à déverrouiller le casier rouillé renfermant un sachet de médicaments sur lequel est agrafé un message. Vous voilà en possession du deuxième élément à déposer sur l’une des balances.

Enfin, pour trouver le dernier élément, comme indiqué dans le mail, rendez-vous au 21 Farrow Street, chez Jessica White, après avoir récupéré ses clés chez Walter, au 16 Farrow Street (juste en face, appartement 2 au 1er étage).

Une fois chez elle, fouillez pour récupérer des soins et ramasser quelques documents, puis allez dans la chambre pour trouver un stéthoscope cassé sur le lit, qui n’est autre que le troisième et dernier élément que vous cherchez.

Les 3 objets désormais en votre possession, retournez au dispensaire et placez-les sur les balances, dans l’ordre suivant, de gauche à droite : le stéthoscope cassé, le sachet de médicaments puis le badge de Zoé, pour déclencher une cinématique.

Si besoin, n’hésitez pas à consulter notre guide complet dédié à Silent Hill : Townfall pour en savoir plus et ne rien manquer de nos autres conseils et astuces sur le jeu.