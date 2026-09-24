Comment ouvrir le casier 204 du CEG Lockers dans Silent Hill : Townfall ?

Maintenant que vous possédez le coupe boulon, il est désormais possible de sectionner les chaînes qui verrouillent certaines grilles du quartier résidentiel des employés, ce qui permet d’accéder à de nouvelles zones de Silent Hill : Townfall, et notamment celle de North Braes. D’ailleurs, la porte de derrière du n°6 North Braes est entrouverte…

Une fois à l’intérieur, montez directement à l’étage et entrez dans la chambre sur votre droite pour trouver un poème mélancolique posé une chaise. En le lisant, vous remarquez que 3 mots sont écrits en rouge : bateaux, arches et enfants.

Des mots qui ne sont autres que des indices. Il suffit d’ailleurs d’observer de plus près le tableau situé juste à droite pour y voir un tableau avec plusieurs bateaux. Comptez-les pour obtenir le premier chiffre du code : 7.

Rendez-vous ensuite dans la chambre voisine, où se trouve un autre tableau représentant des arches, juste au-dessus du lit. Là aussi, comptez les arches pour obtenir le deuxième chiffre : 3.

Enfin, allez jeter un coup d’œil dans la chambre d’enfant, et notamment sur la commode pour y repérer un cube portant le numéro 6.

En suivant l’ordre des mots indiqués dans le poème, vous obtenez finalement le code 736. Retournez alors dans la première chambre, et utilisez-le pour déverrouiller la mallette noire posée sur la coiffeuse contenant le code-barres associé au casier 204.

De retour au CEG Lockers, scannez simplement le code barres pour révéler le code 971, et déverrouillez le casier 204 dans la foulée pour récupérer de l’alcool, de la gaze, des balles de revolver, une fusée de détresse, et surtout, sur une autre des 3 pièces mécaniques nécessaires à l’ouverture de la porte à Atlas Way.

Si jamais vous disposez déjà des 3 pièces mécaniques requises, vous savez ce qu’il vous reste à faire… Dans le cas contraire, il ne vous reste plus qu’à foncer du côté d’Upper Braes pour découvrir le code du casier 94 du CEG Lockers . Pour le reste, n’hésitez pas à consulter notre guide complet de Silent Hill : Townfall pour en savoir plus et ne rien manquer de nos autres conseils et astuces sur le jeu.