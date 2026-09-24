Code du casier 204 du CEG Lockers (Quartier Clara Woods) – Silent Hill : Townfall

Publié le :

Pas de commentaire

Avatar de Audrey

Rédigé par

0

En ouvrant le casier 17 du CEG Lockers, vous mettez la main sur l’une des 3 pièces d’un mécanisme nécessaire à l’ouverture d’une porte à Atlas Way. Il s’agit donc de récupérer les 2 autres, ce qui oblige à ouvrir les casiers 204 et 94, tous deux verrouillés par un code… Dans cette astuce de Silent Hill : Townfall, nous vous expliquons justement où et comment trouver le code du casier 204.

Le casier 204 du CEG Lockers dans Silent Hill : Townfall // Source : ActuGaming

Comment ouvrir le casier 204 du CEG Lockers dans Silent Hill : Townfall ?

Maintenant que vous possédez le coupe boulon, il est désormais possible de sectionner les chaînes qui verrouillent certaines grilles du quartier résidentiel des employés, ce qui permet d’accéder à de nouvelles zones de Silent Hill : Townfall, et notamment celle de North Braes. D’ailleurs, la porte de derrière du n°6 North Braes est entrouverte…

Silent hill townfall code casier 204 01 1

Une fois à l’intérieur, montez directement à l’étage et entrez dans la chambre sur votre droite pour trouver un poème mélancolique posé une chaise. En le lisant, vous remarquez que 3 mots sont écrits en rouge : bateaux, arches et enfants.

Des mots qui ne sont autres que des indices. Il suffit d’ailleurs d’observer de plus près le tableau situé juste à droite pour y voir un tableau avec plusieurs bateaux. Comptez-les pour obtenir le premier chiffre du code : 7.

Rendez-vous ensuite dans la chambre voisine, où se trouve un autre tableau représentant des arches, juste au-dessus du lit. Là aussi, comptez les arches pour obtenir le deuxième chiffre : 3.

Enfin, allez jeter un coup d’œil dans la chambre d’enfant, et notamment sur la commode pour y repérer un cube portant le numéro 6.

En suivant l’ordre des mots indiqués dans le poème, vous obtenez finalement le code 736. Retournez alors dans la première chambre, et utilisez-le pour déverrouiller la mallette noire posée sur la coiffeuse contenant le code-barres associé au casier 204.

De retour au CEG Lockers, scannez simplement le code barres pour révéler le code 971, et déverrouillez le casier 204 dans la foulée pour récupérer de l’alcool, de la gaze, des balles de revolver, une fusée de détresse, et surtout, sur une autre des 3 pièces mécaniques nécessaires à l’ouverture de la porte à Atlas Way.

Si jamais vous disposez déjà des 3 pièces mécaniques requises, vous savez ce qu’il vous reste à faire… Dans le cas contraire, il ne vous reste plus qu’à foncer du côté d’Upper Braes pour découvrir le code du casier 94 du CEG Lockers . Pour le reste, n’hésitez pas à consulter notre guide complet de Silent Hill : Townfall pour en savoir plus et ne rien manquer de nos autres conseils et astuces sur le jeu.

Ajoutez-nous à vos favoris

Cet article peut contenir des liens affiliés

Jaquette de Silent Hill Townfall
Silent Hill Townfall
pc ps5

Date de sortie : 24/09/2026

Calendrier des sorties jeux vidéo août 2026

On a beau dire que l’été est une période plus calme pour les sorties de jeux vidéo, mais ce n’est plus aussi vrai qu’avant. Certes, cela ne vaut pas la rentrée et la période de février-mars, bien sûr, mais il y a tout de même quelques miettes à se mettre sous la dent, en atteste le mois de juillet avec Assassin’s Creed et Splatoon. Voyons ensemble tout ce qui arrivera en août 2026. Quelles sont les sorties à retenir en août 2026 ? Avant de vous lister jeu par jeu, découvrez notre sélection en vidéo, qui revient sur les titres à ne pas manquer ou les productions plus majeures. On pense évidemment au nouveau jeu de combat de Arc System Works avec Marvel Tokon ou encore Beast of Reincarnation, qui nous montre que Game Freak sait faire autre chose d’ambitieux que Pokémon. On n’oubliera pas la période de Gamescom, avec Star Wars, Plague Tale et Metal Gear Solid qui seront là. La liste de toutes les sorties jeux vidéo de août 2026 Vous trouverez ici tous les jeux majeurs qui sortiront au mois de juin. Vous trouverez aussi les jeux de ce mois dans notre page dédiée…

En savoir plus
Les sorties jeux vidéo en août avec Mortal Shell, Plague Tale, Marvel Tokon et Beast of Reincarnation

Sur le même thème

Code du casier 94 du CEG Lockers (Quartier Clara Woods) – Silent Hill : Townfall

pc ps5
Code du casier 94 du CEG Lockers (Quartier Clara Woods) – Silent Hill : Townfall

Code du casier 17 du CEG Lockers (Quartier Clara Woods) – Silent Hill : Townfall

pc ps5
Code du casier 17 du CEG Lockers (Quartier Clara Woods) – Silent Hill : Townfall

Code du casier 75 du CEG Lockers (Quartier Clara Woods) – Silent Hill : Townfall

pc ps5
Code du casier 75 du CEG Lockers (Quartier Clara Woods) – Silent Hill : Townfall

Où trouver les 3 médicaments dans le centre médical – Silent Hill : Townfall

pc ps5
Où trouver les 3 médicaments dans le centre médical – Silent Hill : Townfall
S'abonner
Me notifier des
guest
0 Commentaires
plus de votes
plus récents plus anciens

D'autres actualités jeux vidéo du moment

Phoenix Wright vous fait vivre l’expérience du tribunal comme vous y étiez avec un portage VR de Dual Destinies
meta quest
Phoenix Wright vous fait vivre l’expérience du tribunal comme vous y étiez avec un portage VR de Dual Destinies
Bethesda promet qu’Obsidian ne va pas perdre son « identité créative » maintenant que le studio a été transféré
Bethesda promet qu’Obsidian ne va pas perdre son « identité créative » maintenant que le studio a été transféré
EA Sports FC 27 : « C’est notre promesse aux fans », ce que The Grounds ne fait pas encore et ce qu’il veut devenir
pc ps5 xbox series switch ps4 xbox one switch 2
EA Sports FC 27 : « C’est notre promesse aux fans », ce que The Grounds ne fait pas encore et ce qu’il veut devenir
EA Sports FC 27 dévoile la deuxième Team Of The Week
pc ps5 xbox series switch ps4 xbox one switch 2
EA Sports FC 27 dévoile la deuxième Team Of The Week
Un nouveau brevet déposé par Microsoft fait beaucoup réagir, puisqu’il propose d’afficher de la pub dans vos jeux à des moments clés
Un nouveau brevet déposé par Microsoft fait beaucoup réagir, puisqu’il propose d’afficher de la pub dans vos jeux à des moments clés
Shift Up a failli tomber à court de trésorerie durant le développement de Stellar Blade, qui aurait pu ne jamais voir le jour
pc ps5 switch 2
Shift Up a failli tomber à court de trésorerie durant le développement de Stellar Blade, qui aurait pu ne jamais voir le jour
La version 1.0 de Titan Quest II sera lancée au tout début de l’année 2027, après plus d’un an d’accès anticipé
pc ps5 xbox series
La version 1.0 de Titan Quest II sera lancée au tout début de l’année 2027, après plus d’un an d’accès anticipé
Suite aux fusions et aux reventes, il ne reste plus que 3 Xbox Game Studios majeurs nommés comme tels
xbox series
Suite aux fusions et aux reventes, il ne reste plus que 3 Xbox Game Studios majeurs nommés comme tels
Le prochain StarCraft en monde ouvert ne sera pas exclusif à Xbox, sans que Blizzard n’entre dans les détails
pc
Le prochain StarCraft en monde ouvert ne sera pas exclusif à Xbox, sans que Blizzard n’entre dans les détails
SEGA aurait pu enterrer la licence Sonic, mais le premier film aurait sauvé le hérisson bleu
Film Sonic
Le directeur narratif de Gears of War: E-Day a été mis à la porte quelques jours avant le lancement du jeu
pc xbox series
Le directeur narratif de Gears of War: E-Day a été mis à la porte quelques jours avant le lancement du jeu
À peine redevenu indépendant, Undead Labs (State of Decay 3) doit licencier un certain nombre de ses employés
pc ps5 xbox series
À peine redevenu indépendant, Undead Labs (State of Decay 3) doit licencier un certain nombre de ses employés
The Blood of Dawnwalker recevra son premier gros patch en octobre, un mode New Game+ est à l’étude
pc ps5 xbox series
the-blood-of-dawnwalker-lacra
L’Ombre du Mordor et L’Ombre de la Guerre amènent la Terre du Milieu sur Switch 2
pc ps4 xbox one ps3 xbox 360
L’Ombre du Mordor et L’Ombre de la Guerre amènent la Terre du Milieu sur Switch 2
Aniimo se lance aujourd’hui également sur mobiles, tous les détails de cette première mise à jour
pc ps5 xbox series ios android
Aniimo
Undead Labs (State of Decay) quitte officiellement Xbox et devient un studio indépendant détenu par ses employés
pc ps5 xbox series
Undead Labs (State of Decay) quitte officiellement Xbox et devient un studio indépendant détenu par ses employés
Rayman Legends Retold : notre nouvelle preview après 4 heures de jeu
pc ps5 xbox series switch 2
Rayman Legends Retold : notre nouvelle preview après 4 heures de jeu
268 personnes virées chez Xbox, Rare et Halo passent chez Activision, Turn 10 et Playground fusionnent et Ninja Theory est en danger
xbox series
268 personnes virées chez Xbox, Rare et Halo passent chez Activision, Turn 10 et Playground fusionnent et Ninja Theory est en danger
Injustice 3 paraît de plus en plus probable avec une fuite qui suggère la présence de deux personnages au casting
ios android ps4 xbox one
Injustice 2
[MAJ] Chez Xbox, de nouveaux licenciements seraient imminents, avec des fusions de studios au programme
xbox series
[MAJ] Chez Xbox, de nouveaux licenciements seraient imminents, avec des fusions de studios au programme
Finalement, Bungie promet qu’il n’en a pas terminé avec Destiny 2 et va restaurer ce qui a été retiré du jeu au fil du temps
pc ps5 xbox series ps4 xbox one
Finalement, Bungie promet qu’il n’en a pas terminé avec Destiny 2 et va restaurer ce qui a été retiré du jeu au fil du temps
Rocket League dévoile son premier gameplay sous Unreal Engine 6, enfin presque…
Rocket League dévoile son premier gameplay sous Unreal Engine 6, enfin presque…
PlayStation poursuit son partenariat avec la chanteuse de K-pop Lisa et dévoile une DualSense inédite
ps5
PlayStation poursuit son partenariat avec la chanteuse de K-pop Lisa et dévoile une DualSense inédite
Pour terminer Final Fantasy VII Revelation à 100 %, il vous faudra plus d’une centaine d’heures
pc ps5 xbox series switch 2
Pour terminer Final Fantasy VII Revelation à 100 %, il vous faudra plus d’une centaine d’heures