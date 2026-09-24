Chambre 204 Silent Hill Townfall : comment résoudre cette énigme à l’hôtel Haldane ?

Comment résoudre l’énigme de la chambre 204 dans Silent Hill : Townfall ?

Au début de Silent Hill : Townfall, en entrant dans la chambre 204 de l’Hôtel Haldane, la porte se referme et se verrouille automatiquement derrière vous, vous obligeant alors à trouver un autre moyen de ressortir. Dans un premier temps, repérez la porte équipée d’un cadran sur lequel il est possible d’indiquer une date précise en alignant un jour, un mois ainsi qu’une année grâce aux 3 rouages.

Pour trouver des indices, commencez par utiliser votre CRTV pour enregistrer deux signaux, l’un d’eux affichant justement un calendrier avec le mois de janvier entouré, suivi du chiffre 18, ce qui correspond respectivement au mois et au jour.

Pour obtenir l’année, il suffit ensuite de lire la carte du service en chambre posée sur le bureau afin d’identifier rapidement le chiffre 1996 inscrit en rouge.

Tous ces indices en tête, il ne vous reste plus qu’à aligner la date, le mois et l’année en question : 18 janvier 1996, en faisant tourner les 3 rouages du cadran pour déverrouiller la porte, et ainsi mettre la main sur les clés de la chambre.

Si besoin, n’hésitez pas à consulter notre guide complet dédié à Silent Hill : Townfall pour en savoir plus et ne rien manquer de nos autres conseils et astuces sur le jeu.