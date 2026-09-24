Code du casier 94 du CEG Lockers (Quartier Clara Woods) – Silent Hill : Townfall

Publié le :

Pas de commentaire

Avatar de Audrey

Rédigé par

0

Après avoir récupéré une première pièce du mécanisme permettant d’ouvrir la porte à Atlas Way, il ne vous reste plus qu’à mettre la main sur les deux autres. Et l’une d’entre elles se trouve justement dans le casier 94 du CEG Lockers, lui aussi verrouillé par un code qu’il vous faudra découvrir. Ce que nous allons justement vous expliquer au détour de cette astuce de Silent Hill : Townfall.

Le casier 94 du CEG Lockers dans Silent Hill : Townfall // Source : ActuGaming

Comment ouvrir le casier 94 du CEG Lockers dans Silent Hill : Townfall ?

Maintenant que vous possédez le coupe boulon, vous pouvez désormais sectionner les chaînes qui verrouillent certaines grilles du quartier résidentiel des employés, ce qui permet d’accéder à de nouvelles zones de Silent Hill : Townfall, et notamment celle d’Upper Braes. D’ailleurs, la porte du n°5 Upper Braes est entrouverte…

Entrez et commencez par monter à l’étage, puis rendez-vous dans le bureau où vous pouvez récupérer un morceau de papier chiffonné et abîmé sur lequel était inscrit un code (« Code du jour »).

Juste à côté, ouvrez le lecteur de cassettes afin d’en retirer une cassette nommée « Aujourd’hui ».

Toujours à l’étage, allez dans l’autre chambre, celle où se trouve un lit superposé, et prenez la cassette « Hier » dans la petite caisse noire posée sur la table.

Retournez ensuite dans le bureau pour écouter la cassette. Le décor changera alors, passant d’une maison en plein déménagement à une maison normalement occupée. Là, allumez l’ordinateur pour constater qu’il manque la disquette…

Redescendez au rez-de-chaussée, et allez dans le salon pour récupérer une autre cassette, nommée « Demain », dans une autre petite caisse noire. Passez ensuite par la cuisine pour ramasser un message sur la table indiquant le nombre 192 (« Code précédent »).

Remontez à l’étage pour écouter la cassette, avec un décor qui changera à nouveau pour se transformer en maison quasiment vide. Sinon, un autre message vous attend sur un coussin à carreaux dans le salon, un message mentionnant le code 125 (« Code suivant »).

Dans la cuisine, récupérez une dernière cassette « Ne pas écouter » à l’intérieur d’une petite caisse noire, avant de remonter dans le bureau pour écouter un message incompréhensible. L’environnement se teinte alors d’une lumière rougeâtre, et la maison se retrouve dans état délabré.

Rien à faire de plus en l’état, si ce n’est de retourner dans la cuisine pour prendre la clé de la porte de derrière sur le plan de la cuisine. Puis, remontez à l’étage, juste le temps de remettre la cassette « Aujourd’hui » dans le lecteur de cassettes, avant de quitter la maison par la porte de derrière.

Une fois à l’extérieur, prenez à gauche et avancez pour apercevoir un petit local en retrait sur votre droite, avec une table tout au bout sur laquelle vous trouvez une disquette avec ammonite.

Rentrez dans la maison, et remettez la cassette « Hier » pour ensuite pouvoir accéder à l’ordinateur. Insérez la disquette avec ammonite dans le lecteur afin d’ouvrir un fichier nommé « Nombre actuel » qui contient une longue liste de nombres, parmi lesquels il faudra surtout retenir 192, 129 et 125.

Le raisonnement est alors assez simple : puisque le nombre 192 correspond au « Code précédent » et 125, au « Code suivant », le nombre correspondant à aujourd’hui est donc 129. De là, réinsérez la cassette « Aujourd’hui » dans le lecteur et utilisez le code précédent pour ouvrir la mallette noire et récupérer le code-barres associé au casier 94 du CEG Lockers.

De retour au CEG Lockers, scannez simplement le code-barres pour révéler le code du casier : 490. Vous pouvez alors déverrouiller le casier 94 et obtenir de la gaze, des balles de revolver, ainsi qu’une autre pièce mécanique permettant d’ouvrir la porte à Atlas Way.

Si jamais vous disposez déjà des 3 pièces mécaniques requises, vous savez ce qu’il vous reste à faire… Dans le cas contraire, il ne vous reste plus qu’à vous diriger du côté de North Braes pour découvrir le code du casier 204 du CEG Lockers . Pour le reste, n’hésitez pas à consulter notre guide complet de Silent Hill : Townfall pour en savoir plus et ne rien manquer de nos autres conseils et astuces sur le jeu.

Ajoutez-nous à vos favoris

Cet article peut contenir des liens affiliés

Jaquette de Silent Hill Townfall
Silent Hill Townfall
pc ps5

Date de sortie : 24/09/2026

Calendrier des sorties jeux vidéo août 2026

On a beau dire que l’été est une période plus calme pour les sorties de jeux vidéo, mais ce n’est plus aussi vrai qu’avant. Certes, cela ne vaut pas la rentrée et la période de février-mars, bien sûr, mais il y a tout de même quelques miettes à se mettre sous la dent, en atteste le mois de juillet avec Assassin’s Creed et Splatoon. Voyons ensemble tout ce qui arrivera en août 2026. Quelles sont les sorties à retenir en août 2026 ? Avant de vous lister jeu par jeu, découvrez notre sélection en vidéo, qui revient sur les titres à ne pas manquer ou les productions plus majeures. On pense évidemment au nouveau jeu de combat de Arc System Works avec Marvel Tokon ou encore Beast of Reincarnation, qui nous montre que Game Freak sait faire autre chose d’ambitieux que Pokémon. On n’oubliera pas la période de Gamescom, avec Star Wars, Plague Tale et Metal Gear Solid qui seront là. La liste de toutes les sorties jeux vidéo de août 2026 Vous trouverez ici tous les jeux majeurs qui sortiront au mois de juin. Vous trouverez aussi les jeux de ce mois dans notre page dédiée…

En savoir plus
Les sorties jeux vidéo en août avec Mortal Shell, Plague Tale, Marvel Tokon et Beast of Reincarnation

Sur le même thème

Code du casier 204 du CEG Lockers (Quartier Clara Woods) – Silent Hill : Townfall

pc ps5
Code du casier 204 du CEG Lockers (Quartier Clara Woods) – Silent Hill : Townfall

Code du casier 17 du CEG Lockers (Quartier Clara Woods) – Silent Hill : Townfall

pc ps5
Code du casier 17 du CEG Lockers (Quartier Clara Woods) – Silent Hill : Townfall

Code du casier 75 du CEG Lockers (Quartier Clara Woods) – Silent Hill : Townfall

pc ps5
Code du casier 75 du CEG Lockers (Quartier Clara Woods) – Silent Hill : Townfall

Où trouver les 3 médicaments dans le centre médical – Silent Hill : Townfall

pc ps5
Où trouver les 3 médicaments dans le centre médical – Silent Hill : Townfall
S'abonner
Me notifier des
guest
0 Commentaires
plus de votes
plus récents plus anciens

D'autres actualités jeux vidéo du moment

Phoenix Wright vous fait vivre l’expérience du tribunal comme vous y étiez avec un portage VR de Dual Destinies
meta quest
Phoenix Wright vous fait vivre l’expérience du tribunal comme vous y étiez avec un portage VR de Dual Destinies
Bethesda promet qu’Obsidian ne va pas perdre son « identité créative » maintenant que le studio a été transféré
Bethesda promet qu’Obsidian ne va pas perdre son « identité créative » maintenant que le studio a été transféré
EA Sports FC 27 : « C’est notre promesse aux fans », ce que The Grounds ne fait pas encore et ce qu’il veut devenir
pc ps5 xbox series switch ps4 xbox one switch 2
EA Sports FC 27 : « C’est notre promesse aux fans », ce que The Grounds ne fait pas encore et ce qu’il veut devenir
EA Sports FC 27 dévoile la deuxième Team Of The Week
pc ps5 xbox series switch ps4 xbox one switch 2
EA Sports FC 27 dévoile la deuxième Team Of The Week
Un nouveau brevet déposé par Microsoft fait beaucoup réagir, puisqu’il propose d’afficher de la pub dans vos jeux à des moments clés
Un nouveau brevet déposé par Microsoft fait beaucoup réagir, puisqu’il propose d’afficher de la pub dans vos jeux à des moments clés
Shift Up a failli tomber à court de trésorerie durant le développement de Stellar Blade, qui aurait pu ne jamais voir le jour
pc ps5 switch 2
Shift Up a failli tomber à court de trésorerie durant le développement de Stellar Blade, qui aurait pu ne jamais voir le jour
La version 1.0 de Titan Quest II sera lancée au tout début de l’année 2027, après plus d’un an d’accès anticipé
pc ps5 xbox series
La version 1.0 de Titan Quest II sera lancée au tout début de l’année 2027, après plus d’un an d’accès anticipé
Suite aux fusions et aux reventes, il ne reste plus que 3 Xbox Game Studios majeurs nommés comme tels
xbox series
Suite aux fusions et aux reventes, il ne reste plus que 3 Xbox Game Studios majeurs nommés comme tels
Le prochain StarCraft en monde ouvert ne sera pas exclusif à Xbox, sans que Blizzard n’entre dans les détails
pc
Le prochain StarCraft en monde ouvert ne sera pas exclusif à Xbox, sans que Blizzard n’entre dans les détails
SEGA aurait pu enterrer la licence Sonic, mais le premier film aurait sauvé le hérisson bleu
Film Sonic
Le directeur narratif de Gears of War: E-Day a été mis à la porte quelques jours avant le lancement du jeu
pc xbox series
Le directeur narratif de Gears of War: E-Day a été mis à la porte quelques jours avant le lancement du jeu
À peine redevenu indépendant, Undead Labs (State of Decay 3) doit licencier un certain nombre de ses employés
pc ps5 xbox series
À peine redevenu indépendant, Undead Labs (State of Decay 3) doit licencier un certain nombre de ses employés
The Blood of Dawnwalker recevra son premier gros patch en octobre, un mode New Game+ est à l’étude
pc ps5 xbox series
the-blood-of-dawnwalker-lacra
L’Ombre du Mordor et L’Ombre de la Guerre amènent la Terre du Milieu sur Switch 2
pc ps4 xbox one ps3 xbox 360
L’Ombre du Mordor et L’Ombre de la Guerre amènent la Terre du Milieu sur Switch 2
Aniimo se lance aujourd’hui également sur mobiles, tous les détails de cette première mise à jour
pc ps5 xbox series ios android
Aniimo
Undead Labs (State of Decay) quitte officiellement Xbox et devient un studio indépendant détenu par ses employés
pc ps5 xbox series
Undead Labs (State of Decay) quitte officiellement Xbox et devient un studio indépendant détenu par ses employés
Rayman Legends Retold : notre nouvelle preview après 4 heures de jeu
pc ps5 xbox series switch 2
Rayman Legends Retold : notre nouvelle preview après 4 heures de jeu
268 personnes virées chez Xbox, Rare et Halo passent chez Activision, Turn 10 et Playground fusionnent et Ninja Theory est en danger
xbox series
268 personnes virées chez Xbox, Rare et Halo passent chez Activision, Turn 10 et Playground fusionnent et Ninja Theory est en danger
Injustice 3 paraît de plus en plus probable avec une fuite qui suggère la présence de deux personnages au casting
ios android ps4 xbox one
Injustice 2
[MAJ] Chez Xbox, de nouveaux licenciements seraient imminents, avec des fusions de studios au programme
xbox series
[MAJ] Chez Xbox, de nouveaux licenciements seraient imminents, avec des fusions de studios au programme
Finalement, Bungie promet qu’il n’en a pas terminé avec Destiny 2 et va restaurer ce qui a été retiré du jeu au fil du temps
pc ps5 xbox series ps4 xbox one
Finalement, Bungie promet qu’il n’en a pas terminé avec Destiny 2 et va restaurer ce qui a été retiré du jeu au fil du temps
Rocket League dévoile son premier gameplay sous Unreal Engine 6, enfin presque…
Rocket League dévoile son premier gameplay sous Unreal Engine 6, enfin presque…
PlayStation poursuit son partenariat avec la chanteuse de K-pop Lisa et dévoile une DualSense inédite
ps5
PlayStation poursuit son partenariat avec la chanteuse de K-pop Lisa et dévoile une DualSense inédite
Pour terminer Final Fantasy VII Revelation à 100 %, il vous faudra plus d’une centaine d’heures
pc ps5 xbox series switch 2
Pour terminer Final Fantasy VII Revelation à 100 %, il vous faudra plus d’une centaine d’heures