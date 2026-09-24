Comment ouvrir le casier 94 du CEG Lockers dans Silent Hill : Townfall ?

Maintenant que vous possédez le coupe boulon, vous pouvez désormais sectionner les chaînes qui verrouillent certaines grilles du quartier résidentiel des employés, ce qui permet d’accéder à de nouvelles zones de Silent Hill : Townfall, et notamment celle d’Upper Braes. D’ailleurs, la porte du n°5 Upper Braes est entrouverte…

Entrez et commencez par monter à l’étage, puis rendez-vous dans le bureau où vous pouvez récupérer un morceau de papier chiffonné et abîmé sur lequel était inscrit un code (« Code du jour »).

Juste à côté, ouvrez le lecteur de cassettes afin d’en retirer une cassette nommée « Aujourd’hui ».

Toujours à l’étage, allez dans l’autre chambre, celle où se trouve un lit superposé, et prenez la cassette « Hier » dans la petite caisse noire posée sur la table.

Retournez ensuite dans le bureau pour écouter la cassette. Le décor changera alors, passant d’une maison en plein déménagement à une maison normalement occupée. Là, allumez l’ordinateur pour constater qu’il manque la disquette…

Redescendez au rez-de-chaussée, et allez dans le salon pour récupérer une autre cassette, nommée « Demain », dans une autre petite caisse noire. Passez ensuite par la cuisine pour ramasser un message sur la table indiquant le nombre 192 (« Code précédent »).

Remontez à l’étage pour écouter la cassette, avec un décor qui changera à nouveau pour se transformer en maison quasiment vide. Sinon, un autre message vous attend sur un coussin à carreaux dans le salon, un message mentionnant le code 125 (« Code suivant »).

Dans la cuisine, récupérez une dernière cassette « Ne pas écouter » à l’intérieur d’une petite caisse noire, avant de remonter dans le bureau pour écouter un message incompréhensible. L’environnement se teinte alors d’une lumière rougeâtre, et la maison se retrouve dans état délabré.

Rien à faire de plus en l’état, si ce n’est de retourner dans la cuisine pour prendre la clé de la porte de derrière sur le plan de la cuisine. Puis, remontez à l’étage, juste le temps de remettre la cassette « Aujourd’hui » dans le lecteur de cassettes, avant de quitter la maison par la porte de derrière.

Une fois à l’extérieur, prenez à gauche et avancez pour apercevoir un petit local en retrait sur votre droite, avec une table tout au bout sur laquelle vous trouvez une disquette avec ammonite.

Rentrez dans la maison, et remettez la cassette « Hier » pour ensuite pouvoir accéder à l’ordinateur. Insérez la disquette avec ammonite dans le lecteur afin d’ouvrir un fichier nommé « Nombre actuel » qui contient une longue liste de nombres, parmi lesquels il faudra surtout retenir 192, 129 et 125.

Le raisonnement est alors assez simple : puisque le nombre 192 correspond au « Code précédent » et 125, au « Code suivant », le nombre correspondant à aujourd’hui est donc 129. De là, réinsérez la cassette « Aujourd’hui » dans le lecteur et utilisez le code précédent pour ouvrir la mallette noire et récupérer le code-barres associé au casier 94 du CEG Lockers.

De retour au CEG Lockers, scannez simplement le code-barres pour révéler le code du casier : 490. Vous pouvez alors déverrouiller le casier 94 et obtenir de la gaze, des balles de revolver, ainsi qu’une autre pièce mécanique permettant d’ouvrir la porte à Atlas Way.

Si jamais vous disposez déjà des 3 pièces mécaniques requises, vous savez ce qu’il vous reste à faire… Dans le cas contraire, il ne vous reste plus qu’à vous diriger du côté de North Braes pour découvrir le code du casier 204 du CEG Lockers . Pour le reste, n’hésitez pas à consulter notre guide complet de Silent Hill : Townfall pour en savoir plus et ne rien manquer de nos autres conseils et astuces sur le jeu.