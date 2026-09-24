Boîte de transport d’organe Silent Hill Townfall : Comment résoudre l’énigme de la Maison de Zoé

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Cette énigme est liée à l’histoire principale de Silent Hill : Townfall, à l’heure pour Simon d’arriver chez Zoé, et de découvrir une boîte de transport d’organe dans la cuisine… Une boîte verrouillée par un double code, non sans quelques indices à dénicher dans les parages, et dont voici le cheminement à suivre pour vous aider à l’ouvrir.

La boîte de transport d'organe chez Zoé, dans Silent Hill : Townfall // Source : ActuGaming

Comment ouvrir la boîte de transport d’organe dans Silent Hill : Townfall ?

Pour en savoir plus sur cette boîte de transport d’organe dans Silent Hill : Townfall, allez jeter un coup d’œil à l’étage, et plus précisément dans la petite salle de bain attenante à la chambre. Vous y trouverez, sur le sol, près de la douche, une carte d’organe à transplanter. En l’examinant, vous apprenez que les deux codes ont été communiqués par mail. Mais avant de pouvoir utiliser l’ordinateur qui se trouve dans le salon, il va falloir commencer par rétablir le courant dans la maison de Zoé.

Dans un premier temps, il faudra surtout vous contenter d’une lampe de poche qui se trouve dans le tiroir de la cuisine, sans oublier de récupérer les piles dans un autre tiroir à l’étage, dans une pièce faisant visiblement office de débarras, pour la rendre utilisable.

Muni de votre lampe de poche, dirigez-vous vers le cagibi sous les escaliers, au rez-de-chaussée, pour trouver le compteur électrique. Juste à côté, sur un carton, vous verrez un document expliquant que celui-ci fonctionne avec une Électricarte.

A partir de là, sachant qu’elles sont vendues chez les marchands de journaux, sauvegardez si vous le souhaitez, puis ressortez de la maison. Une fois dehors, prenez le temps de repérer l’emplacement n°2 sur votre carte correspondant à Peters, le marchand de journaux et rendez-vous sur place. Après la cinématique au cours de laquelle vous ferez connaissance avec votre premier ennemi, prenez l’Électricarte dans la caisse enregistreuse, puis revenez chez Zoé.

De retour chez elle, retournez dans le cagibi, et suivez les étapes indiquées sur le document pour remettre le compteur électrique en marche. Une fois le courant rétabli, allez dans le salon et interagissez avec l’ordinateur pour consulter le mail adressé au chirurgien et ainsi récupérer les codes.

Des codes qui correspondent aux 3 premiers et aux 3 derniers chiffres du n°ET indiqué à la fin du mail, et figurant sur la carte d’organe à transplanter ramassée un peu plus tôt. Soit celui de droite, ce qui nous donne : 956 et 133. Vous pouvez désormais ouvrir la boîte pour récupérer le Badge de Zoé à travers une petite cinématique.

Si besoin, n’hésitez pas à consulter notre guide complet dédié à Silent Hill : Townfall pour en savoir plus et ne rien manquer de nos autres conseils et astuces sur le jeu.

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Jaquette de Silent Hill Townfall
Silent Hill Townfall
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Date de sortie : 24/09/2026

Calendrier des sorties jeux vidéo août 2026

On a beau dire que l’été est une période plus calme pour les sorties de jeux vidéo, mais ce n’est plus aussi vrai qu’avant. Certes, cela ne vaut pas la rentrée et la période de février-mars, bien sûr, mais il y a tout de même quelques miettes à se mettre sous la dent, en atteste le mois de juillet avec Assassin’s Creed et Splatoon. Voyons ensemble tout ce qui arrivera en août 2026. Quelles sont les sorties à retenir en août 2026 ? Avant de vous lister jeu par jeu, découvrez notre sélection en vidéo, qui revient sur les titres à ne pas manquer ou les productions plus majeures. On pense évidemment au nouveau jeu de combat de Arc System Works avec Marvel Tokon ou encore Beast of Reincarnation, qui nous montre que Game Freak sait faire autre chose d’ambitieux que Pokémon. On n’oubliera pas la période de Gamescom, avec Star Wars, Plague Tale et Metal Gear Solid qui seront là. La liste de toutes les sorties jeux vidéo de août 2026 Vous trouverez ici tous les jeux majeurs qui sortiront au mois de juin. Vous trouverez aussi les jeux de ce mois dans notre page dédiée…

En savoir plus
Les sorties jeux vidéo en août avec Mortal Shell, Plague Tale, Marvel Tokon et Beast of Reincarnation

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