Comment résoudre le Mystère « Taureau céleste » ? – Indiana Jones et le Cercle Ancien

Comment résoudre le Mystère « Taureau céleste » ?

Rendez-vous dans le Mithraeum pour faire face au Mystère ‘Taureau céleste ». Après avoir récupéré la Clé du Mithraeum, vous pourrez accéder à de nouvelles zones de ce lieu, telles qu’une pièce où des adeptes du culte de Mithra prient. Débarrassez-vous d’eux et approchez-vous de la gravure centrale dont la bouche est grande ouverte. Qu’une instruction s’affiche ou non à l’écran, interagissez avec de façon à ce qu’Indy mette sa main dedans pour actionner un mécanisme. Une porte s’ouvrira alors légèrement, vous permettant ainsi de vous rendre dans la salle secrète accueillant l’énigme à résoudre ici.

Une fois de l’autre côté, récupérez la Note de journal « Symbolisme astrologique » et remarquez la présence de cinq Poids en forme de taureau, marqués d’un ou plusieurs points dessus : 2 avec un point, 2 avec deux points et 1 seul avec trois points. Afin de reconstituer la constellation du taureau comme mentionné dans le document acquis précédemment, vous devrez les utiliser, en les plaçant dans un ordre précis sur cinq des sept espèces de plaques situées devant vous.

Pour y arriver, voici comment il faut procéder (de gauche à droite) : Poids à 2 points – Rien – Poids à 3 points – Poids à 2 points – Rien – Poids à 1 point – Poids à 1 point. Après quoi, vous n’avez plus qu’à entrer en possession d’un Artefact de Mithra : l’Artefact de Nymphus.

